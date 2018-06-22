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۱ تیر ۱۳۹۷، ۱۸:۲۳

سرمربی نفت مسجدسلیمان استعفا داد

سرمربی نفت مسجدسلیمان استعفا داد

اهواز - محمود فکری از سرمربیگری تیم فوتبال نفت مسجدسلیمان استعفا کرد

به گزارش خبرنگار مهر، در حالی که قرار بود دور جدید تمرینات تیم نفت مسجدسلیمان از دیروز زیر نظر محمود فکری آغاز شود، این اتفاق رخ نداد و این مربی امروز از هدایت تیم نفت استعفا کرد.

استعفای فکری در حالی رخ داد که نفت مسجدسلیمان در روزهای اخیر با نظر این مربی اقدام به جذب چند بازیکن کرده بود و تا روز گذشته صحبتی مبنی بر کناره‌گیری این مربی وجود نداشت.

تاکنون باشگاه نفت مسجدسلیمان رسما از به خدمت گرفتن چهار بازیکن جدید به اسامی میثم آقایی، میلاد فراهانی، علیرضا علیزاده و محمود قائدرحمتی خبر داده است.

نفتی‌ها همچنین قراردادهای چهار بازیکن به اسامی مجید ایوبی، میلاد خدایی‌اصل، امیرحسین موسی‌زاده و مجتبی بیژن را تمدید کرده‌اند.

از همان ابتدای صعود تیم فوتبال نفت مسجدسلیمان به لیگ برتر فوتبال مشخص بود که این تیم در این رقابت‌ها مشکلات بی شماری به خصوص در بخش مالی به علت عدم امکان حمایت مالی شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب خواهد داشت. 

کد مطلب 4327574

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