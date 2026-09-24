نجات جوان آبادانی محکوم به قصاص پس از ۱۹ سال با گذشت اولیای دم

به گزارش خبرنگار مهر، امیر خلفیان پیش از ظهر امروز پنجشنبه در نشست صلح و سازش که با حضور مدیرکل زندانهای خوزستان، مدیران زندانهای مرکزی و سپیدار اهواز، مدیرعامل انجمن حمایت از زندانیان، بزرگان عشایر و اولیای دم در زندان سپیدار اهواز برگزار شد، با تشریح جزئیات این پرونده اظهار کرد: در سال ۱۳۸۶ و در پی وقوع یک نزاع طایفهای در آبادان، نوجوانی ۱۶ ساله مرتکب قتل شد که پس از دستگیری و طی مراحل قانونی و قضایی، حکم به قصاص نفس صادر شد.
وی افزود: با توجه به ابراز ندامت و پشیمانی مکرر این فرد و به منظور پیشگیری از گسترش اختلافات طایفهای، سران و بزرگان عشایر تلاشهای گستردهای را برای جلب رضایت اولیای دم آغاز کردند که سرانجام این تلاشها پس از ۱۹ سال به ثمر نشست و اولیای دم، بهویژه مادر بزرگوار مقتول، از حق قصاص خود با گذشت کریمانه به این جوان زندگی دوباره بخشیدند.
دادستان مرکز استان خوزستان با اشاره به روایات دینی درباره جایگاه والای اصلاح ذاتالبین بیان کرد: صلح و سازش در آموزههای دینی ارزشی فراتر از بسیاری از عبادات دارد، در این پرونده نیز مدیریت زندان مرکزی استان، خیران و انجمن حمایت از زندانیان اهواز نقش موثری در تحقق این مصالحه ایفا کردند.
خلفیان تصریح کرد: به برکت توسل به حضرت علیبنموسیالرضا (ع) و با مشارکت خیران و انجمن حمایت از زندانیان، مبلغ مورد نظر اولیای دم تأمین و طی صورتجلسهای قانونی به آنان تحویل شد.
در ادامه این نشست، دادستان مرکز خوزستان به پاس این اقدام خداپسندانه با اهدای سنگ متبرک بارگاه مطهر امام رضا (ع) از برادر مقتول که به نمایندگی از خانواده در جلسه حضور داشت، قدردانی و تجلیل کرد.
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