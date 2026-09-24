به گزارش خبرنگار مهر، محمدجان پاشیزاده ظهر پنجشنبه در نشست کارگروه مدیریت مصرف گاز شهرستان گنبدکاووس اظهار کرد: سال گذشته روزانه حدود ۳۸۰ میلیون مترمکعب کسری گاز وجود داشت و با توجه به تداوم ناترازی گاز و افزایش مصرف در ماههای پیشرو، باید برای سناریوهای مختلف مصرف و تأمین گاز در فصل سرد سال برنامهریزی شود.
وی افزود: برآوردها نشان میدهد ۱۱ استان و بیش از ۱۵۰ شهر کشور در فصل سرد سال با چالش تأمین گاز مواجه خواهند شد و احتمال اعمال محدودیت یا قطعی گاز در این مناطق وجود دارد.
دبیر کارگروه مدیریت مصرف گاز فرمانداری گنبدکاووس ادامه داد: استانهای خراسان جنوبی، گلستان و مازندران به دلیل قرار گرفتن در انتهای خط لوله انتقال گاز، شرایط حساستری دارند و احتمال بروز محدودیت گاز در این مناطق بیشتر است.
پاشیزاده گفت: هدف از برنامهریزی برای شرایط پیشرو، پیشگیری از اختلال در فعالیت مراکز ضروری، تداوم خدماترسانی و افزایش هماهنگی میان دستگاههای اجرایی است.
وی تأکید کرد: دستگاههای اجرایی باید نیازهای مراکز حساس، تجهیزات مورد نیاز و میزان سوخت جایگزین را شناسایی و برای شرایط مختلف آماده کنند تا در صورت بروز محدودیت، فعالیت مراکز ضروری بدون وقفه ادامه یابد.
در این نشست بر افزایش آمادگی دستگاههای اجرایی، مدیریت مصرف، تأمین سوخت جایگزین، بررسی تجهیزات مراکز حساس و تداوم برگزاری جلسات کارگروه پیش از آغاز فصل سرد سال تأکید شد.
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