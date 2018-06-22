تلاش برای اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده در مجلس

به گزارش خبرنگار مهر، بیت الله عبدالهی شامگاه امروز جمعه در جمع روسای اصناف و اتحادیه های صنفی شهرستان اهر، خواستار برگزاری نشست های سه ماهه با اصناف و کسبه شد، اظهار داشت: برای رفع مشکلات اصناف و کسبه بهتر است سه ماه یکبار نشست های مشترک با مسئولان برگزار و در رابطه با مشکلات این قشر تصمیم گیری شود.

وی با اشاره به اینکه در مجلس شورای اسلامی به دنبال اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده هستیم، افزود: همه ی نمایندگان کسبه نیستند که اطلاعی از مشکلات اصناف و کسبه داشتند لذا باید اصناف مشکلاتشان را با نمایندگان مجلس در میان گذاشته و مطالبه گری کنند و وقتی که از یکی از مشکلات اساسی که قانون مالیات ارزش بر افزوده بوده اطلاع یافتیم تا حد توان این مشکل را پیگیری کنیم نمی شود گفت تمامی مشکلات یک شبه حل می شود اما سعی می کنیم تا جایی ممکن باشد پیگی مشکلات مردم باشیم.

نماینده مردم اهر و هریس در مجلس، تاثیرگذاری تک تک اصناف را در رشد اقتصادی غیرقابل انکار دانست، گفت: در توسعه منطقه و شهرستان این که گفته شود نماینده، فرماندار و مسئول داریم فکری اشتباه است بلکه همه در توسعه نقش دارند، لازم است از خودمان سوال کنیم برای توسعه و پیشرفت در قامت یک شهروند یا مسئول چه کرده ایم؟

عبدالهی در ادامه بابیان اینکه تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت و تشکیل وزارتخانه های بازرگانی و صنعت و معدن در کمیسیون مشترک اصلاح ساختار دولت در مجلس رد شده است، ادامه داد: بنده معتقدم دولت باید مسائل اصناف را به خود آنها واگذار کند و اگر مسئولیت وزارت صنعت، معدن و تجارت گسترده است می تواند بخشی از آن را به مردم واگذار کند تا به نوعی جایگاه اصناف در کشور احیاء شود.

وی تصریح کرد: بنده به تفکیک وزارتخانه ها در راستای گسترش بدنه دولت رای نمی دهم چون که به حد کافی بدنه دولت عریض و طویل است و نیازی به گسترش ندارد و از طرفی همین بدنه عریض نزدیک به ۹۰ درصد بودجه کشور را می بلعد.

نماینده مردم اهر و هریس در مجلس، بر لزوم تامین نیازها و خریدهای دستگاه های دولتی شهرستان اهر از اصناف در راستای حمایت از کالای ایرانی تاکید کرد و گفت: با توجه به خسارت حوادث غیرمترقبه در شهرستان اهر و کاهش قدرت خرید مردم، انتظار داریم مالیات از شهرستان های اهر و هریس متناسب با درآمدها اخذ شود.