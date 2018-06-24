همایش قضات در مازندران/فضای قانونگذاری با مشکل مواجه است

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام محمدعلی تقوی فرد رئیسکل دادگستری مازندران صبح یکشنبه در همایش قضات استان با گرامیداشت هفته قوه قضاییه و یاد و خاطره شهید بهشتی بابیان اینکه مشکل اساسی مسلمانان فاصله باقران است گفت: بخش دستگاه قضایی بخش ناظر بر حکومت اسلامی است و اگر این بخش در اجرا و عملیات باقران فاصله داشته باشد مشکلات جامعه بیشتر میشود.
وی با تأکید براینکه در دستگاه قضایی باید کار خدایی انجام دهیم اظهار داشت: دستگاه قضا، جانشین خدا است و ما در این دستگاه اربابرجوع نداریم و مردم مراجعهکننده هستند.
وی با عنوان اینکه جایگاه دستگاه قضایی جانشین خدایی و بسیار مهم است گفت: قضات و کارکنان قضایی به فکر آن باشند که در محضر خداوند هستند و کار خدایی میکنند و فعالیت در این دستگاه توفیق به شمار میرود
قوه قضاییه مظلوم واقع شده است
عبدالله رضیان رئیس مجمع نمایندگان مازندران نیز با اشاره به جایگاه مهم قوه قضاییه اظهار داشت: دستگاه قضا خلیفه الهی به شمار میرود و باید لحظهلحظه زندگی خود خداوند را مدنظر قرار دهیم اما قوه قضاییه و قضات در برخی جاها مظلوم واقعشده است زیرا این قوه مسئولیت تشکیل پرونده را ندارد و وظیفه تظلم خواهی دارد.
رضیان با اشاره به حجم زیاد پروندههای قضایی در کشور اظهار داشت: ورود ۱۶ میلیون فقره پرونده در کشور شانیت دارد و بخش عمده ورود پروندهها به آسیبهای اجتماعی برمیگردد.
رئیس مجمع نمایندگان مازندران با اشاره به اینکه در فضای قانونگذاری اتفاقات خوبی رخ نداده است گفت: در کشور اسلامی متأسفانه فضای قانونگذاری مشکل دارد و ما شش برابر کشور فرانسه قانون تصویب کردیم و بااینوجود چالشهای جدی در نظام اجرای قانون داریم.
رضیان یادآور شد: قانون نیازمند زیرساخت است و اکنون مظلومترین کمیسیون، کمیسیون قضایی است و بیشترین طرحها نیز در این کمیسیون در حال بررسی است.
این نماینده مجلس با تأکید برمهیا شدن زیرساختها در امر قانونگذاری گفت: ضرورت دارد تا معاونت علمی و پژوهشی قوه قضاییه درزمینهٔ قوانین مربوطه بررسی دقیق داشته باشد.
رضیان تصریح کرد: یکی از مشکلات این است که نتوانستیم آسیبهای موجود در جامعه را لحاظ کنیم و معاونت علمی و پژوهشی قوه قضاییه در کنار مجلس قرار گیرد و بتوانیم قوانین مربوط را درست تدوین کنیم.
وی افزود: هر بار سعی میشود تا عناوین مجرمانه را افزایش دهیم و باید سعی کنیم تا مسائل فراروی را برطرف کنیم.
رئیس مجمع نمایندگان مازندران بابیان اینکه باید شرایط آرامش را برای قضات فراهم کنیم اظهار داشت: همچنین باید ازنظر علمی در پروندههای حقوقی و پروندههای کیفری توجه خاصی صورت گیرد.
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