علی خضریان نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر از نشست امروز (دوشنبه، ۲۶ مهرماه) مجمع نمایندگان استان تهران با مدیرکل، مدیران و مسئولان دادگستری این استان خبر داد و گفت: مسئولان دادگستری در این نشست ضمن ارائه گزارشی از وضعیت پرونده‌های قضائی، اطلاعاتی را در مورد سختی کار قضات در رسیدگی به تعداد بالای پرونده‌های قضایی و مشکلات ایجاد شده ناشی از آن ارائه کردند.

وی ادامه داد: همچنین مسئولان مربوطه مسائلی را در حوزه کمبود نیرو، مشکلات معیشتی قضات و کارکنان دادگستری و امکان جذب قاضی جدید برای افزایش ظرفیت، مطرح و گزارشی از وضعیت نسبت قضات به جمعیت استان با توجه به استانداردها را ارائه کردند.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس یازدهم افزود: نمایندگان هم موضوعاتی از قبیل کمک برای رفع مشکلات مردم در دستگاه قضا، انجام کار پژوهشی برای کمک مجلس و اعلام آمادگی برای همراهی با دستگاه قضا به منظور رفع برخی مشکلات تقنینی و کاهش پرونده‌های قضائی را مطرح کردند و تأکید داشتند که اصلاح قوانین باید به شرط انجام کار پژوهشی باشد و مشخص شود که کجای قوانین زمینه ایجاد مشکلات عمومی، اجتماعی و افزایش پرونده‌های قضائی را فراهم کرده است.

عضو هیئت‌رئیسه کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی یادآور شد: به طور قطع همانطور که در مجلس یازدهم به اصلاح قوانین جهت کاهش پرونده در دیوان عدالت اداری مبادرت ورزیده شد، در صورت نیاز به اصلاح قوانین در دیگر حوزه‌های قضائی هم ورود خواهد کرد؛ نمایندگان برای بهبود وضعیت معیشتی قضات و کارکنان پیشنهاد ایجاد و تشکیل کارگروه‌هایی برای بررسی دقیق‌تر نظام پرداخت حقوقی را دادند و برای توجه به بودجه دادگستری در بودجه سال‌های آینده و همچنین ارائه پیشنهاد به دولت برای اصلاح لایحه بودجه سال آینده به منظور حل مشکل معیشتی کارکنان و قضات اعلام آمادگی کردند.