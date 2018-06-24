به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر و به نقل از اداره کل ارتباطات شرکت ارتباطات سیار ایران، روز شنبه ۲ تیرماه ۹۷ با حضور مهندس محمدجواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، مهندس حمید فرهنگ مدیرعامل همراه اول و جمعی از مدیران و مسؤولان وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و استان کرمان، از دستاوردهای دولت و اپراتورهای تلفن همراه جهت رفع مشکلات ارتباطی ناشی از زلزله رونمایی و اعلام شد: اپراتور اول تلفن همراه کشور، طی ۶ ماه گذشته مبلغ ۱۷۵ میلیارد ریال در مناطق زلزله شده استان کرمان سرمایه گذاری کرده است.

با سرمایه گذاری های صورت گرفته توسط همراه اول، طی ۶ ماه اخیر ۱۰۰ سایت BTS شهری در استان کرمان نصب و راه اندازی شده است.

همچنین طی بازه زمانی مذکور، تعداد ۵۵ پهنای باند مورد نیاز در استان کرمان تأمین شده است.

در این مراسم وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با بیان اینکه با سرمایه گذاری ۹۰ میلیارد تومانی دولت اکثر مشکلات ارتباطی مناطق زلزله زده کرمان رفع شده است، تأکید کرد: پیگیری های لازم برای رفع کامل مشکلات ارتباطی ناشی از زلزله در حال انجام است.

جهرمی با بیان اینکه ۲۴۰۰ روستا در استان کرمان وجود داشت که قبلاً خدمات همراه اول داشتند و از امروز خدمات ایرانسل نیز در این روستاها برقرار می شود، خاطرنشان کرد: بیش از ۱۷۰۰ روستا که عمدتاً در مناطق جنوبی و شرقی استان کرمان هستند و از اینترنت بی بهره بودند، اکنون از این خدمات بهره مند شده اند.