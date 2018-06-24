اعتراض به سفرهای خارجی نمایندگان باوزرا/دستور لاریجانی برای بررسی

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه جلسه علنی روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی محمدعلی پورمختار نماینده مردم کبودرآهنگ در تذکری به رئیس مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: مقام معظم رهبری در سخنرانی‌شان برای نمایندگان و در نماز عید سعید فطر بر لزوم کاهش سفرهای خارجی مسئولان و نمایندگان تأکید کردند ولی هنوز دو روز نگذشته عده‌ای از نمایندگان با یکی از وزرا به خارج از کشور سفر کردند؛ نمایندگانی که با وزیر به خارج از کشور می‌روند، چه کاری می‌خواهند انجام دهند.

وی تصریح کرد: نباید به فرمایشات مقام معظم رهبری بی‌توجهی شود.

در ادامه علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی از کمیسیون مربوطه خواست این موضوع را بررسی کند.