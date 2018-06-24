اعطای ١٣ هزار فقره وام قرض الحسنه اشتغالزایی و مشاغل خانگی

به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر و به نقل از بانک صادرات، معرفی شدگان کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی از ابتدای سال گذشته تا پایان اردیبهشت‌ماه سال جاری، موفق به دریافت ١٢ هزار و ٩٧٥ فقره وام قرض الحسنه اشتغالزایی و مشاغل خانگی به ارزش بیش از ١٧٦٣ میلیارد ریال شدند که تقدیر مسئولان را به دنبال داشت.

تمدید تفاهمنامه توسعه تعاملات و ارائه خدمات بانکی بین بانک صادرات ایران و کمیته امداد امام خمینی(ره)، با امضای الحاقیه این تفاهمنامه توسط حجت‌اله صیدی، مدیرعامل بانک و سیدپرویز فتاح، رییس این کمیته، مهر تاییدی بر کارنامه بانک صادرات ایران در حمایت جدی از مشاغل خانگی و برنامه های توسعه خود اشتغالی اقتصاد مقاومتی در سال گذشته بوده است.

همچنین، اعلام رقم ١٨.٥ میلیارد ریالی وام های اعطایی بانک صادرات ایران در این زمینه از سوی معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری تهران، تقدیر استانداری زنجان از پرداخت تسهیلات قرض الحسنه اشتغالزایی و مشاغل خانگی و کمک به توانمندی و خودکفایی خانواده های تحت حمایت کمیته امداد امام خمینی(ره) در این استان، اهدای لوح سپاس استاندار خراسان جنوبی و پرویز فتاح به مدیریت شعب خراسان جنوبی به دلیل مساعدت و همکاری در پرداخت تسهیلات قرض الحسنه اشتغالزایی از منابع بانک و فراهم کردن زمینه توانمندی در خوداتکایی و کاهش فقر در این استان، اعلام بیشترین پرداختی وام های اشتغال فراگیر از نظر رقمی بالغ بر ٥٤ میلیارد ریال در آذربایجان شرقی توسط استانداری و همچنین دریافت لوح تقدیر در جشن توانمند سازی ١٣٠٠ خانوار کمیته امداد در استان قم از جمله نمونه های قابل توجه در این زمینه است.

بنا براین گزارش، بانک صادرات ایران علاوه بر حمایت از برنامه توانمندسازی مشاغل خانگی و خرد، با پرداخت ١٠٢٦ فقره تسهیلات حمایتی به ارزش قریب به ١١ هزار و ٨٦٣ میلیارد ریال تسهیلات اعطایی به بنگاه‌های کوچک و متوسط (بنگاه های متوقف و یا در حال فعالیت کمتر از ظرفیت اسمی) طی ١٤ ماه منتهی به پایان اردیبهشت ٩٧، به پایداری و ایجاد شغل در بازار کار کشور طی این مدت کمک کرده است.