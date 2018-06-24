اقلام استراتژیک تا دو سال آینده تامین شده است

به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی وکیلی عضو هیات رئیسه مجلس در پایان نشست غیرعلنی امروز مجلس در جمع خبرنگاران در خصوص این نشست اظهارداشت: در این جلسه با حضور آقای جهانگیری معاون اول رئیس جمهور وضعیت اقتصادی کشور مورد بررسی قرار گرفت و تمهیداتی که برای مدیریت بازار ارز و دیگر بازارها پیش‌بینی شده بود، تشریح شد و نظر روسای کمیسیون های تخصصی و ۵ نفر از نمایندگان مجلس مطرح شد.

وی افزود: در نهایت رئیس مجلس مباحث را جمع بندی و توصیه هایی به دولت ارائه کرد؛ در این خصوص دیدگاه دولت و مجلس در خصوص چگونگی برون رفت از شرایط فعلی به هم نزدیک شده است.

عضو هیات رئیسه مجلس در پاسخ به سوال خبرنگار مهر در خصوص تمهیدات اعلام شده از سوی معاون اول رئیس‌جمهور برای کنترل گرانی‌های فزاینده اخیر، تصریح کرد: برای اقشار آسیب‌پذیر پیش‌بینی هایی شده و بر این نکته تاکید شد که اقشار آسیب پذیر نباید در این شرایط نوسانات آسیب ببینند و مشخص شد که خوشبختانه اقلام استراتژیک برای دو سال آینده به وفور تامین شده است و ما نگران این اقلام و مایحتاج عمومی نیستیم.

وکیلی گفت: برای مدیریت نابسامانی های بازار ارز نیز قرار شد دولت برنامه نهایی خود را در کارگروه روسای قوا ارائه دهد و اگر نیاز به قانونگذاری از سوی مجلس نیز باشد، مجلس با آن همراهی می کند.

وی به این سوال خبرنگار مهر که برنامه عملیاتی دولت تا چه مهلت زمانی باید ارائه شود، پاسخ نداد.

نماینده مردم تهران در مجلس در خصوص علت نوسانات شدید قیمت سکه و ارز و دیدگاه جهانگیری در این خصوص تصریح کرد: بخشی از این مسائل علل روانی دارد و بخشی نیز مربوط به محدودیت های منابع است اما به هر حال تاکید شد که دولت اولویت هایش را به گونه ای تعریف کند که هیچ اولویتی از نیازهای مردم بر روی زمین نماند.