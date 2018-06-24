اظهارات جهانگیری نشانه درک دولت از واقعیت جنگ اقتصادی است

احمد علیرضابیگی در گفتگو با خبرنگار مهر، در تشریح جلسه غیرعلنی مجلس شورای اسلامی برای بررسی مشکلات اقتصادی گفت: در این جلسه در خصوص چگونگی توزیع منابع و بررسی اولویت های کشور بحث و گفتگو صورت گرفت. نمایندگان معتقد بودند وضعیت فعلی باید تبدیل به فرصتی برای توسعه اقتصادی کشور شود.

وی ادامه داد: متاسفانه فاصله ای که بین قیمت ارز دولتی و آنچه در بازار وجود دارد، فاصله قابل توجهی است که موجب تلاش برخی واردکنندگان برای بهره برداری از این رانت جهت سودهای بادآورده شده است. این امر موجب تمرکز ثروت در دست گروه خاصی خواهد شد که مشکلات اجتماعی را در پی دارد.

علیرضابیگی با تاکید بر اینکه دولت به تصویر واقع بینانه‌تر نسبت به اقتصاد و شرایط اجتماعی کشور دست یافته است، گفت: صحبت های آقای جهانگیری نشانه های خیلی خوبی از دستیابی دولت به واقعیت های اقتصادی و اجتماعی کشور بود. امروز آقای جهانگیری معاون اول و دیروز رئیس‌جمهور که ۳ ماه پیش می‌گفت تمام شاخص های اقتصادی ما مثبت است و آنچه پیش آمده محصول فضاسازی مخالفان ماست.

نماینده مردم تبریز در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: امروز آقای جهانگیری معتقد بود برای مدیریت بنزین باید اقدام کرد، شیوه های مدیریت سوخت که در گذشته به دلایل سیاسی مورد مذمت و شماتت قرار گرفت، با دستیابی دولت به نگاه واقع بینانه مجدداً در دستور کار دولت قرار گرفته است از جمله استفاده از کارت سوخت برای سهمیه بندی بنزین.

عضو شورای مرکزی فراکسیون نمایندگان ولایی با بیان اینکه نشانه های مثبتی از دولت برای فرماندهی اقتصاد مقاومتی مخابره می شود، اظهار داشت: هرچند فرماندهی اقتصاد مقاومتی تا امروز نتوانسته به وظایف و تکالیف خود در راستای اجرای منویات مقام معظم رهبری عمل کند و آن زمان که تشکیل چنین فرماندهی به آقای جهانگیری ابلاغ شد در راستای فرمان ایشان عمل نشد، اما امروز دولت دریافته که در شرایط واقعی جنگ اقتصادی قرار دارد.

وی ادامه داد: دولت پیش از این به برجام به عنوان مدینه فاضله ای نگاه می کرد که با اجرای آن همه تنگناهای اقتصادی برطرف خواهد شد. دولت تصور می کرد جنگ اقتصادی واقعیت ندارد و توسط مخالفان دولت القا می شود. اما امروز به این واقعیت رسیده است که جنگ اقتصادی واقعی است و باید برای این رویارویی جدی چاره ای اندیشید.

عضو کمیسیون شوراها و سیاست داخلی افزود: غافل از اینکه جنگ اقتصادی مدتها پیش آغاز شده بود و غفلت های دولت موجب شد اقتصاد کشور به چنین وضعیتی دچار شود.

علیرضابیگی با تاکید بر اینکه باید از منابع کشور برای تامین اولویت ها به درستی استفاده کرد، گفت: آقای جهانگیری معتقد بود دولت موظف نیست ارز برای سفرهای خارجی توریست ها تامین کند و حتماً هزار دلار ارز اختصاص دهد. دولت معتقد بود که باید انرژی اش صرف بررسی اولویت های کشور، تامین کالاهای اساسی و نیازمندی های ارزی دانشجویان خارج از کشور شود.

نماینده مردم تبریز در مجلس شورای اسلامی اظهارداشت: طبق اعلام دولت، از ۱۶ میلیارد دلاری که ثبت سفارش شده است، تنها ۲ میلیارد دلار آن در مسیر اولویت ها و کالاهای اساسی تخصیص پیدا کرده و ۷ میلیارد آن خارج از چارچوب اولویت ها اختصاص یافته و برای واردات کالا صورت گرفته است. لذا آقای جهانگیری قول دادند که از ادامه این روند ممانعت خواهند کرد و اجازه نمی دهند بقیه کالاهایی که تا ۱۶ میلیارد دلار ثبت سفارش شده است و در ردیف کالاهای اساسی نیستند، به کشور وارد شوند.

عضو شورای مرکزی فراکسیون نمایندگان ولایی ادامه داد: ۹ میلیارد دلار باقی مانده کالاهایی که ثبت سفارش شده اند هنوز تخصیص داده نشده و دولت باید سریعاً جلوی تخصیص ارز به این کالاها را بگیرد.

وی افزود: در مورد افرادی که اقدام به خرید تعداد بالای سکه کرده بودند نیز صحبت شد که سازمان امور مالیاتی باید با این افراد برخورد کند. علاوه بر این مقرر شد باید اعتماد مردم برای سپرده‌گذاری ارزهایی که در خانه‌ها نگهداری می‌شود، جلب شود، تا این ارزها به بانکها انتقال داده شود.

عضو کمیسیون شوراها و سیاست داخلی اظهار داشت: آقای فولادگر رئیس کمیسیون حمایت از تولید ملی خطاب به آقای جهانگیری تاکید داشت جنگ اقتصادی سالهاست که آغاز شده است و مقام معظم رهبری نیز در سال ۸۹ به این موضوع تاکید کردند. اما شما ستاد را تعطیل کردید. شما باید قوانین را اجرا می کردید اما برجام شما را دچار غفلت کرد.

علیرضابیگی ادامه داد: معتقدم دوران سراب دولت در عدم درک واقعیات جنگ اقتصادی به پایان رسیده و به زودی ستاد واحد جنگ اقتصادی تشکیل خواهد شد.