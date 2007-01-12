دکتر عباس مسجدی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: عوارض استفاده از مواد مخدر بر هیچکس پوشیده نیست و خوشبختانه دانشجویان علوم پزشکی حتی در سال های ابتدایی تحصیل خود به خوبی با عوارض استفاده از این مواد آشنا می شوند.

وی همچنین در خصوص نگرانی ها و شایعاتی که در مورد افزایش میزان خودکشی در میان دانشجویان علوم پزشکی وجود دارد، گفت: در مورد خودکشی نیز میزان آمار اصلاً با آمار اجتماع قابل مقایسه نیست زیرا همانطور که دانشجویان بسیار کمی ممکن است اقدام به خودکشی کنند نسبت این آمار در میان دانشجویان علوم پزشکی نیز بسیار محدود است.

دبیر شورای فرهنگی وزارت بهداشت اظهار داشت: بر اساس آمار موجود 58 /0 درصد آمار موجود در زمینه خودکشی جامعه متعلق به دانشجویان علوم پزشکی است. میزان سوء مصرف مواد نیز، 67/0 درصد آمار موجود در اجتماع به دانشجویان تعلق دارد.

وی از همکاری موثر مراکز مشاوره حوزه امور فرهنگی رفاهی دانشجویان وزارت بهداشت با معاونت سلامت این وزارتخانه در خصوص کاهش سوء مصرف مواد در میان دانشجویان خبر داد و گفت: برگزاری کارگاه های پیشگیرانه برای کاهش مصرف مواد مخدر در میان دانشجویان بخش عمده ای این همکاری را تشکیل می دهد.

مسجدی تأکید کرد: مشکلات دانشجویان در زمینه هایی مانند خودکشی و سوء مصرف مواد مخدر قاعدتاً در یک کنش و واکنش مفهوم پیدا می کند. دانشجویی که به مشاوره نیاز دارد باید به طور کامل از سوی دانشگاه و مسئولان بخش دانشجویی حمایت شود تا دست به اقداماتی نزند که جبران ناپذیر باشد.

وی افزود: همچنین مسئولان دانشگاه ها باید دقت بیشتری بر روی زندگی دانشجویی داشته باشند و با خوشبینی مفرط از آسیب شناسی غفلت نکنند.