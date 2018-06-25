به گزارش خبرنگار مهر، نوید دانایی ظهر دوشنبه در حاشیه افتتاح مرکز تشخیصی پزشکی هسته‌ای در سمنان با حضور معاون امور اجتماعی وزارت بهداشت این مرکز را یکی از به‌روزترین و پیشرفته‌ترین مرکز پزشکی شرق کشور خواند و ابراز داشت: برای افتتاح این مرکز بالغ‌بر ۴۰ میلیارد ریال اعتبار هزینه شده است.

وی بابیان اینکه در طرح تحول سلامت به دنبال ارتقای خدمات بهداشت و درمان به مردم هستیم، افزود: با توجه به اینکه امروز یکی از شایع‌ترین بیماری‌های موجود را انواع سرطان‌ها شامل می‌شود بنابراین افتتاح این مرکز می‌تواند ضمن کاهش بار هزینه‌ای بیماران برای مراجعه به پایتخت ارائه خدمات را برای بیماران سرطانی به‌صورت رایگان انجام دهد.

سرپرست دانشگاه علوم پزشکی سمنان بابیان اینکه ارائه خدمات برای بیماران غیر سرطانی با تعرفه دولتی در این مرکز انجام خواهد شد، ابراز داشت: این دستگاه با دارا بودن ۱۶ قابلیت قادر به تشخیص انواع سرطان‌ها و بیماری‌های قبلی خواهد بود که بر این اساس با تشخیص زودهنگام بیماری روند مراحل درمان آسان‌تر پیش خواهد رفت.

دانایی بابیان اینکه در راستای مقابله با سرطان راه‌اندازی مرکز رادیوتراپی و کلینیک فوق تخصصی سرطان در دستور کار قرار دارد، تصریح کرد: برای ساخت این مرکز ۲۵۰ میلیارد ریال اعتبار نیاز است که مشارکت خیران می‌تواند در بهره‌برداری زودهنگام این مراکز اثرگذار باشد.

وی با بیان اینکه این مرکز منطبق با استاندارهای سازمان انرژی اتمی است، افزود: یکی از کمبودهای استان سمنان نبود مرکزی برای تشخیص و درمان سرطان بود که این امر بیماران را ملزم به پرداخت هزینه‌های سنگین می‌کرد که امیدواریم با افتتاح این مرکز بتوانیم در راستای خدمت گذاری به مردم گام‌های اساسی برداریم.

مرکز تشخیصی پزشکی هسته‌ای سمنان به همت موسسه نیکوکاران راه آسمان و مشارکت دانشگاه علوم پزشکی ساخته‌شده است.