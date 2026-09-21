به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی استانداری یزد، محمدرضا بابایی در پیامی با ابراز تأسف و تأثر از ارتحال این عالم ربانی، بر جایگاه علمی و اخلاقی ایشان تأکید کرد.

در متن پیام استاندار یزد آمده است:

بسم الله الرحمن الرحیم

الَّذِینَ تَتَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِکَةُ طَیِّبِینَ یَقُولُونَ سَلَامٌ عَلَیْکُمْ ادْخُلُوا الْجَنَّةَ بِمَا کُنْتُمْ تَعْمَلُونَ

با کمال تأسف و تأثر، روح پاک مرجع عالیقدر جهان تشیع حضرت آیت‌الله العظمی حاج سیدموسی شبیری زنجانی (قدس‌الله نفسه الزکیه) فارغ از کالبد تن شد و مشتاق لقاءالله به ملکوت اعلی پیوست.

عمر با برکت و زندگی پرافتخار آن عالم ربانی، حکیم متأله و فقیه صمدانی، سرشار از ژرف‌اندیشی، مجاهدت علمی مستمر و تلاش مخلصانه در پاسداشت فقاهت اصیل، نشر معارف اسلام ناب محمدی (ص)، دفاع از کیان تشیع و به‌ویژه ترویج اخلاق الهی و توسعه رفق و مدارا و دلسوزی برای مردم بود.

اینجانب، خود و نیز به نمایندگی از مردم شریف استان دارالعباده و دارالعلم یزد، این ضایعه جانگداز را به پیشگاه مقدس حضرت ولی‌عصر (ارواحنا فداه)، رهبر معظم انقلاب اسلامی (مدظله‌العالی)، مراجع عظام تقلید (دامت برکاتهم)، حوزه‌های علمیه، بیت مکرم ایشان و عموم شیعیان و ارادتمندان مرجعیت و مقلدان آن سالک طریق الی‌الله تسلیت و تعزیت عرض می‌نمایم.

از درگاه خداوند متعال برای آن روح پاک، علو درجات و رحمت واسعه و برای بازماندگان صبر و اجر مسئلت دارم.

محمدرضا بابایی

استاندار یزد