برپایی بزرگداشتی برای سیمین دانشور

به گزارش خبرگزاری مهر، بزرگداشت سیمین دانشور نویسنده و ادیب معاصر در قالب مجموعهبرنامههای بزرگداشت مفاخر در انجمن آثار و مفاخر فرهنگی برگزار میشود.
بنا بر اعلام روابط عمومی انجمن آثار و مفاخر فرهنگی افتخار دارد، مراسم بزرگداشت مرحومه دکتر سیمین دانشور، استاد دانشگاه، ادیب، مترجم و نویسنده برجسته معاصر با حضور جمعی از چهرههای ادبی و دانشگاهی، علما، استادان، فرهیختگان و دوستداران علم و ادب برگزار میشود.
این مراسم روز چهارشنبه 6 تیرماه 1397، از ساعت 17:30 الی 19:30 در تالار اجتماعات شهید مطهری انجمن واقع در خیابان ولیعصر(عج)، پل امیر بهادر، خیابان سرلشکر علیاکبر بشیری، شماره 71 برگزار میشود.
سیمین دانشور نویسنده و استاد دانشگاه و همسر مرحوم جلال آل احمد بود که در اسفند ماه سال 1390 درگذشت.
نظر شما