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۲۱ دی ۱۳۸۵، ۱۰:۲۵

قزوینی: اصلاح‌طلبان از نظریه‌پردازی‌های غیرواقعی درباره انتخابات 24 آذر بپرهیزند / نباید به موفقیت حداقلی رضایت داد

قزوینی: اصلاح‌طلبان از نظریه‌پردازی‌های غیرواقعی درباره انتخابات 24 آذر بپرهیزند / نباید به موفقیت حداقلی رضایت داد

سران مجمع نیروهای خط امام (ره) در آخرین نشست خود، ضمن تجزیه و تحلیل انتخابات 24 آذر تاکید کردند اگر اصلاح طلبان خواهان پیروزی در انتخابات آتی هستند، باید از نظریه پردازی های ذهنی و غیر واقعی در زمینه انتخابات اخیر پرهیز نمایند.

حمید قزوینی سخنگوی مجمع نیروهای خط امام (ره) که در گفتگو با خبرنگار مهر، آخرین نشست شورای مرکزی حزب متبوعش را تشریح می کرد، اظهار داشت: بخشی از بدنه جبهه اصلاحات که در داده ها و محاسبات دچار اشتباه شده است، تحلیل غیر واقع بینانه ارائه کرده و با استفاده از ابزارهای تبلیغاتی در اختیار، تلاش دارد آن را به عنوان ارزیابی غالب این جبهه، به فضای عمومی تحمیل نماید.

این عضو ارشد جبهه اصلاحات افزود: انتخابات، نحوه و میزان مشارکت در این فرایند و پیام رای ملت نیاز به بررسی عالمانه و کارشناسانه و دقیق دارد و اگر اصلاح طلبان می خواهند در انتخابات آینده پیروز شوند، نباید به موفقیت حداقلی رضایت داده و خرسند شوند.

این فعال سیاسی اصلاح طلب، در ادامه از سران شورای هماهنگی جبهه اصلاحات و ستاد ائتلاف اصلاح طلبان خواست، با حضور همه اعضاء، نخبگان گروه های مختلف این جبهه و کارشناسان تحلیل گران مسائل سیاسی پیام ها و دستاوردهای انتخابات 24 آذر را در فضایی عقلانی و به دور از شتاب زدگی مورد نقد و بررسی قرار دهند.

قزوینی گفت: شورای مرکزی نیروهای خط امام (ره) در بخش دیگر نشست اخیر خود، در خصوص آخرین تحولات هسته ای کشور و قطعنامه 1737 شورای امنیت سازمان ملل متحد بحث و تبادل نظر کردند.

این عضو ارشد جبهه اصلاحات افزود: پس از بررسی ابعاد قطعنامه مذکور و زوایایی که می تواند برای ما بحران آفرین باشد، حاضران در جلسه از عدم اطلاع رسانی مطلوب در زمینه پرونده هسته ای توسط مسئولان و دستگاه های مربوطه انتقاد کردند.

سخنگوی مجمع نیروهای خط امام (ره) در پایان تاکید کرد: اگر می خواهیم در خصوص موضوع هسته ای اتحاد ملی ایجاد شود، باید افکار عمومی از جریان امور آگاه شوند و در محافل علمی و سیاسی به جای بسنده کردن به کلیات امر، کالبد شکافی صورت گیرد تا جامعه به قضاوت درستی از تصمیمات اتخاذ شده توسط مسئولان دست یابد و از آنها حمایت نماید.

کد مطلب 433059

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