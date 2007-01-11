حمید قزوینی سخنگوی مجمع نیروهای خط امام (ره) که در گفتگو با خبرنگار مهر، آخرین نشست شورای مرکزی حزب متبوعش را تشریح می کرد، اظهار داشت: بخشی از بدنه جبهه اصلاحات که در داده ها و محاسبات دچار اشتباه شده است، تحلیل غیر واقع بینانه ارائه کرده و با استفاده از ابزارهای تبلیغاتی در اختیار، تلاش دارد آن را به عنوان ارزیابی غالب این جبهه، به فضای عمومی تحمیل نماید.

این عضو ارشد جبهه اصلاحات افزود: انتخابات، نحوه و میزان مشارکت در این فرایند و پیام رای ملت نیاز به بررسی عالمانه و کارشناسانه و دقیق دارد و اگر اصلاح طلبان می خواهند در انتخابات آینده پیروز شوند، نباید به موفقیت حداقلی رضایت داده و خرسند شوند.

این فعال سیاسی اصلاح طلب، در ادامه از سران شورای هماهنگی جبهه اصلاحات و ستاد ائتلاف اصلاح طلبان خواست، با حضور همه اعضاء، نخبگان گروه های مختلف این جبهه و کارشناسان تحلیل گران مسائل سیاسی پیام ها و دستاوردهای انتخابات 24 آذر را در فضایی عقلانی و به دور از شتاب زدگی مورد نقد و بررسی قرار دهند.

قزوینی گفت: شورای مرکزی نیروهای خط امام (ره) در بخش دیگر نشست اخیر خود، در خصوص آخرین تحولات هسته ای کشور و قطعنامه 1737 شورای امنیت سازمان ملل متحد بحث و تبادل نظر کردند.

این عضو ارشد جبهه اصلاحات افزود: پس از بررسی ابعاد قطعنامه مذکور و زوایایی که می تواند برای ما بحران آفرین باشد، حاضران در جلسه از عدم اطلاع رسانی مطلوب در زمینه پرونده هسته ای توسط مسئولان و دستگاه های مربوطه انتقاد کردند.

سخنگوی مجمع نیروهای خط امام (ره) در پایان تاکید کرد: اگر می خواهیم در خصوص موضوع هسته ای اتحاد ملی ایجاد شود، باید افکار عمومی از جریان امور آگاه شوند و در محافل علمی و سیاسی به جای بسنده کردن به کلیات امر، کالبد شکافی صورت گیرد تا جامعه به قضاوت درستی از تصمیمات اتخاذ شده توسط مسئولان دست یابد و از آنها حمایت نماید.