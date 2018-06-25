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۴ تیر ۱۳۹۷، ۲۲:۲۴

جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه؛

لوئیس سوارز: به کمتر از پیروزی راضی نبودیم

لوئیس سوارز: به کمتر از پیروزی راضی نبودیم

مهاجم تیم ملی فوتبال اروگوئه از انگیزه بالای تیمش برای پیروزی مقابل روسیه گفت.

به گزارش خبرگزاری مهر، اروگوئه در آخرین بازی خود در ادامه بازی های مرحله گروهی جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه به مصاف تیم میزبان رفت که در پایان با نتیجه ۳ بر صفر به پیروزی رسید. لوئیس سوارز که در این بازی گل اول تیمش را به ثمر رساند گفت: مشخص است که به دنبال پیروزی بودیم. می خواستیم بازی به بازی پیشرفت کنیم. در دو بازی اول نتیجه یک بر صفر را کسب کردیم و دوست داشتیم در این بازی عملکرد بهتری به نمایش بگذاریم.

مهاجم تیم ملی اروگوئه ادامه داد: شخصا از اینکه به مرحله بعد می رویم خوشحالم. می خواهیم با این تیم تاریخ سازی کنیم. می خواهم از تمامی اروگوئه ای ها که به اینجا آمده و ما را در این سه بازی تشویق کردند تشکر کنم، امیدوارم با کسب سه پیروزی پاسخ خوبی به آنها داده باشیم.

کد مطلب 4330759

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