به گزارش خبرنگار مهر، فرهاد مجیدی پس از تساوی یک بر یک تیم ملی ایران برابر پرتغال اظهار داشت: بازی خوبی را از ملی‌پوشانمان شاهد بودیم. متأسفانه زمان بدی گل خوردیم و اگر شاید این اتفاق نمی‌افتاد، روند بازی در نیمه دوم بیشتر به نفع ما بود.

وی تأکید کرد: پرتغال هرگز فکر نمی‌کرد چنین حریف سرسختی را پیش‌روی خود ببیند. این تیم هر چه زد، دروازه‌بان و مدافعان ما دفع کردند. می‌توانستیم در دقایق پایانی به گل هم برسیم که بسیار بدشانس بودیم و ضربه طارمی به تور دروازه پرتغال ننشست.

بازیکن پیشین تیم ملی افزود: بیرانوند روز ایده‌آلی را پشت سر گذاشت، چند موقعیت مسلم را از بازیکنان صاحب‌نام پرتغال گرفت و توانست ضربه پنالتی کریس رونالدو را هم مهار کند که این می‌تواند در تاریخ فوتبال ما ماندگار شود.

مجیدی در پایان خاطرنشان کرد: باید به کی‌روش احترام بگذاریم و او را حفظ کنیم؛ او سرمربی با دانشی است و می‌تواند با حضورش در فوتبال ایران روند رو به رشد بیشتری برای فوتبال کشور ما داشته باشد.

وی تاکید کرد: بیشتر بازیکنان ما جوان هستند و ما نسبت به ۴ سال عملکرد بهتری داشتیم و می توانیم در آینده حرف های بیشتری برای گفتن داشته باشیم.

مجیدی در خصوص خط دفاعی تیم ملی هم گفت: نظم دفاع تیم ملی فوق العاده بود و این نشان داد که کی روش کار زیادی بر روی خط دفاع انجام داده. ما در ۳ بازی که انجام دادیم توانستیم فاصله بین دفاع، هافبک و مهاجم را حفظ کرده و همین مسئله باعث بازی خوب تیم ملی شده بود.

وی در پایان خاطرنشان کرد: از مردم ایران تشکر می کنم که سنگ تمام گذاشتند و به تیم ملی انرژی داشتند. زمانی که ما هم در تیم ملی بودیم حمایت های آنها باعث می شد تا انرژی بیشتری پیدا کنیم و بازیهای خوبی را انجام دهیم.