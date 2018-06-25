به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به روسیه، علیرضا بیرانوند پس از تساوی یک بر یک ایران برابر پرتغال گفت: بازی خیلی خوبی انجام دادیم و اختلاف امتیاز ما با دو تیم صعودکننده بسیار کم بود. ما میتوانستیم به دور بعد صعود کنیم، اما متأسفانه بدشانس بودیم.
وی تأکید کرد: باید اجازه دهیم کیروش کارش را ادامه دهد، زیرا او کاملاً به تیم ملی آشناست و میتواند در جام ملتهای آسیا هم موفق شود.
دروازهبان تیم ملی ایران خاطرنشان کرد: مقابل پرتغال بدشانس بودیم، شرمنده مردم شدیم و اگر توپ طارمی در لحظات پایانی وارد دروازه حریف میشد، الان به دور بعد صعود کرده بودیم، اما باید بپذیریم که بازیکنان ما زحمات زیادی کشیدند، جنگیدند. شاید خیلیها باور نمیکردند که تیم ملی بتواند اینچنین بازیهای خوبی از خود به نمایش بگذارد و ما توانستیم تحسین همگان را برانگیزیم.
بیرانوند در خصوص ضربه پنالتی کریستیانو رونالدو گفت: پنالتی شرایط خاص خودش را داشت و برای من باعث افتخار بود که توانستم ضربه او را مهار کرده و خوشحالم که توانستم دل ملت ایران را شاد کنم. رونالدو یکی از بازیکنان بزرگ دنیاست و خوشحالم که توانستم ضربه او را مهار کنم.
وی تأکید کرد: با ضربه پنالتی که گرفتم، به بازی برگشتیم و شما دیدید که بعد از ضربه پنالتی، کاملاً بر بازی مسلط شدیم و موقعیت گل هم داشتیم که متأسفانه بدشانس بودیم و توپهای ما به گل تبدیل نشد.
دروازهبان تیم ملی ایران افزود: دست تکتک بازیکنان را میبوسم، حضور کیروش میتواند ضامن موفقیت فوتبال ما باشد و آرزو میکنم که کیروش بماند و به او اجازه دهند کارش را پیش ببرد و مطمئن باشید با کیروش میتوانیم به موفقیتهای زیادی دست پیدا کنیم.
بیرانوند در پایان خاطرنشان کرد: باز هم از همه مردم ایران تشکر میکنم که از ما حمایت کردند، اما شرمنده آنها شدیم که نتوانستیم به دور بعد صعود کنیم.
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