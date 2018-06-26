کمیته دفاعی پارلمان انگلیس: بودجه نظامی را افزایش دهید

به گزارش خبرگزاری مهر، کمیته دفاعی پارلمان انگلیس با ارائه گزارشی خواستار افزایش بودجه نظامی این کشور در راستای تاثیرگذاری بر آمریکا و حفظ نقش رهبری در پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) شد.

به گفته این کمیته، بودجه نظامی که در حال حاضر ۲ درصد از تولید ناخالص ملی است باید به رقم ۲.۵ درصد افزایش یابد حال‌آنکه در راستای ارتقاء ظرفیت و توانمندی نیروهای مسلح، بودجه‌ای برابر با ۳ درصد تولید ناخالص ملی نیز پیشنهاد می‌شود.

جالب آنکه انگلیس با اختصاص ۴۲ میلیارد دلار (۳۵.۳ میلیارد پوند) بودجه نظامی یکی از معدود کشورهای عضو ناتو است که از پس تامین بودجه پیشنهادی آمریکا مبنی بر اختصاص ۲ درصد از تولید ناخالص ملی به هزینه‌های نظامی، برآمده است.

با این‌حال، ترزا می نخست‌وزیر انگلستان از سوی برخی از هم‌حزبی‌های محافظه‌کار خود برای اختصاص رقم بیشتری از بودجه به مصارف نظامی، تحت فشار است تا آنجا که گاوین ویلیامسون وزیر دفاع انگلیس در اظهاراتی دولت وی را به سرنگونی تهدید کرد و هشدار داد: اگر ۲۰ میلیارد پوند بودجه اضافی به وزارت دفاع اختصاص ندهد، دولت او را سرنگون می‌کند.

گزارش کمیته دفاعی پارلمان انگلیس درحالی منتشر می‌شود که فرانسه درتلاش برای ایجاد نیروی نظامی مشترکی خارج از چارچوب ناتو است.

این درحالی است که انگلیس علیرغم موافقت با حضور در ائتلاف جدید، مدعی است وظیفه دفاع جمعی همچنان باید به عهده ناتو باشد و در سایه مشارکت با آمریکا انجام شود.

طبق گزارش کمیته دفاعی پارلمان انگلیس، روابط تاریخی واشنگتن-لندن و توانایی مشارکت نظامی با آمریکا از اهمیت والایی در بسط هرچه بیشتر روابط دیپلماتیک برخوردار است.

هفته گذشته، فایننشال تایمز در گزارشی نوشت: می خطاب به ویلیامسون گفته که باید در ارزیابی خود از توانمندی‌های مورد نیاز در به‌روزرسانی ارتش تجدیدنظر کرده و بیشتر بر تقابل با تهدیدهای سایبری ازجمله از جانب روسیه تمرکز کند. البته می این گزارش را رد اما خواست خود مبنی بر تبدیل انگلیس به «ملتی پیشرو در عرصه دفاعی (!)» را تایید کرد.