تلاش کاخ سفید برای گفتگوی ترامپ و اردوغان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آناتولی، به دنبال پیروزی «رجب طیب اردوغان» در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، کاخ سفید از تلاش برای مهیا کردن شرایط گفتگوی تلفنی «دونالد ترامپ» رئیس جمهوری آمریکا و اردوغان خبر داد.

«سارا سندرز» سخنگوی کاخ سفید با اعلام این مطلب تاکید کرد که این گفتگوی تلفنی بر مستحکم شدن روابط آمریکا و ترکیه متمرکز خواهد بود. ما ترکیه را تشویق می کنیم تا دموکراسی را توسعه داده و گام هایی را برای پیشرفت روابط دو جانبه انجام دهد.

در خصوص انتخابات ریاست جمهوری ترکیه و نتایج آن، وزارت خارجه آمریکا نیز اعلام کرد که واشنگتن به رای مردم ترکیه احترام می گذارد.

وزارت خارجه آمریکا در بیانیه ای اعلام کرد: ما به رای مردم ترکیه احترام می گذاریم و به روابط سازنده با رجب طیب اردوغان امید داریم. آمریکا و ترکیه با چالش های مشترکی مواجه هستند.