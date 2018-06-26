حشمت الله فلاحت پیشه در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به نوسانات شدید اقتصادی در روزها و هفته های اخیر و برخی ناآرامی های به وقوع پیوسته در روز گذشته، اظهارداشت: امروز عصر در کمیسیون امنیت ملی مجلس موضوع را با حضور مسئولان مربوطه بررسی می کنیم.

وی افزود: اعتقاد ما این است که اگر یکسری سوء مدیریت ها و ضعف‌های در تصمیم‌گیری‌ها نباشد، این مسائل اقتصادی به ناآرامی و یا احیانا شورش منتهی نمی شود؛ اینکه عده ای از مردم مقابل مجلس می آیند و نسبت به وضعیت بازار اعتراض می کنند، به دلیل این است که مجلس را پناهگاه خودشان می دانند و به دنبال حل مسئله هستند.

رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با تاکید بر پیگیری وضعیت نوسانات اقتصادی در کمیسیون امنیت ملی گفت: تصمیم‌گیری های اقتصادی لازم در این خصوص باید صورت بگیرد و به اسم اینکه عده ای فرصت‌طلب سوءاستفاده کرده اند، نباید دغدغه ها و مشکلات کسبه و بازاریان نادیده گرفته شود.

فلاحت پیشه تصریح کرد: نگاه مردم و بازاریان ما به اقتصاد، به چشم کالاهای اساسی نیست، بلکه به چشم سرمایه ای است. کشور ما به حدی از پیشرفت اقتصادی رسیده است که فقط نگاه به کالاهای اساسی نداشته باشیم، لذا مردم بر روی حفظ ارزش پول ملی‌شان حساب کرده اند و تصمیماتی که گرفته می شود باید این نکته را مدنظر داشته باشد.

وی خاطرنشان کرد: هر تصمیمی که در حوزه اقتصاد گرفته می شود، ممکن است بخشی از مردم را از منافعشان محروم کند و برای عده ای رانت ایجاد کند، لذا تاکید ما در کمیسیون امنیت ملی این است که اصناف و انجمن های صنفی باید در هرگونه تصمیم‌گیری اقتصادی دولت حضور داشته باشند و بدون نظرآنها تصمیم‌گیری نشود، چرا که اصناف همواره در شرایط سخت پای کار اقتصاد کشور بوده اند.