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۵ تیر ۱۳۹۷، ۱۲:۴۶

تیم ملی بسکتبال بانوان به «همیشه خونه» می رود

تیم ملی بسکتبال بانوان به «همیشه خونه» می رود

برنامه «همیشه خونه» شبکه آموزش امشب میزبان تیم ملی بسکتبال بانوان خواهد بود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شبکه آموزش سیما، برنامه «همیشه خونه» سه شنبه پنج تیر ماه با حضور تیم ملی بسکتبال بانوان روی آنتن می رود و در این برنامه پویا نظری کارشناس فوتبال درباره بازی های جام جهانی گفتگو می کند.

در بخشی دیگر نیز پویا حبیبی پور کارشناس خبری برنامه تازه های خبری را برای مخاطبان بازگو می کند.

برنامه «همیشه خونه» به تهیه کنندگی مجید صحاف هر شب ساعت ۲۲ از شبکه آموزش سیما پخش می شود.

همچنین برنامه «مشاور» امروز ساعت ۱۵ با حضور پیمان سرحدی کارآفرین و مخترع برتر جهان و مدیر عامل استارت آپ استودیو آروکو به موضوع راهکارهای مهم برای توسعه کسب و کار در حوزه تکنولوزی و صنعت می پردازد.

کد مطلب 4331251
عطیه موذن

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