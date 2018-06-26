وزارت ارتباطات هزینه مدرسه مجازی کدنویسی را تقبل کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت ارتباطات، محمدجواد آذری جهرمی با حضور در جمع اساتید و نخبگان دانشگاه صنعتی شریف با اشاره به ورود موفق این دانشگاه به بخش خدمات محتوایی و نقش آفرینی شرکت های دانش بنیان، گفت: نقش آفرینی دانشگاه در عرصه ارتباطات و فناوری اطلاعات باید معماری مشخصی داشته باشد تا قطعات کنار هم قرار گیرد و نقصان ها رفع شود.

تدوین نقشه راه اقتصاد مقاومتی با همکاری دانشگاه شریف

وی افزود: تیمی از مجموعه شریف باید مامور شود تا با معاونت فناوری و نوآوری وزارت ارتباطات و بر اساس پیوست اقتصاد مقاومتی در حوزه ICT ، نقشه راه را مشخص کند.

آذری جهرمی با اشاره به وقوع تحول دیجیتال و انقلاب صنعتی چهارم در دنیا اظهار کرد: هنوز برخی تصور دارند که با دستور و اقدامات سلبی می توانند سبک زندگی را تغییر دهند، درحالیکه زمانه رفتارهای سلبی به پایان رسیده و بدین گونه مسیر توسعه و تحول دیجیتال مسدود نمی شود.

تدوین نقشه جامع تحول دیجیتال با همکاری دانشگاه تهران

وی با بیان اینکه برای تحول دیجیتال در دنیا سه عنصر اینترنت اشیا، هوش مصنوعی و پردازش های ابری وجود دارد، تصریح کرد: تهیه و تدوین نقشه جامع تحول دیجیتال را با دانشگاه تهران آغاز کردیم تا راهبرد و نقشه راه برای همه کشور استخراج شود؛ بر همین اساس از دانشگاه صنعتی شریف نیز انتظار داریم تا در یکی از این سه عنصر به قطب تبدیل شود.

جهرمی قطب بودن دانشگاه را کمک به رشد و بالندگی کشور دانست و خاطرنشان کرد: انتظار داریم در این حوزه سند داشته باشیم. مثلا دانشگاه صنعتی شریف در حوزه اینترنت اشیا باید به قطب فناوری اینترنت اشیا کشور تبدیل شود.

با خودتحریمی داخلی روبرو هستیم

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با تاکید بر اینکه در حوزه تحول دیجیتال باید حضور فعالانه داشته باشیم، گفت: این حضور فعالانه نیاز به اراده دارد که در جوانان است و علم و آگاهی می خواهد که در دانشگاه وجود دارد. دانشگاه صنعتی شریف هم از عنصر جوانی و اراده و آگاهی و تجربه برخوردار است.

وی با بیان اینکه در مسیر پیش رو با تحریم های بین المللی و خود تحریمی داخلی روبرو هستیم، افزود: یکی از رفتارهایی که امروز با آن روبروهستیم بی انگیزه و دلسرد کردن نیروهای داخلی است که به عنوان مسئول، وظیفه داریم امید را به آنها بازگردانیم چراکه توسعه تکنولوژی برگشت ناپذیر است.

هزینه مدرسه مجازی کدنویسی برای کودکان را تقبل می کنیم

وزیر ارتباطات با بیان اینکه تا ۹ ماه پیش تنها اقدامی که در حوزه اکوسیستم کودک انجام شده بود، ممنوعیت دسترسی افراد زیر ۱۸ سال به سیم کارت بود، ادامه داد: البته در حوزه آگاهی و امداد رسانی به کودکان اقداماتی انجام شده بود که طرح «اکو» سازمان فناوری اطلاعات و پلیس فتا در اجلاس WSIS برنده جایزه شد.

جهرمی با تاکید بر اینکه کودک ایرانی نیاز به زیست بوم دارد تا نیازهایش تامین شود، خاطرنشان کرد: کار با تنظیم سندی در این حوزه آغاز و مجری برای آن مشخص شد و اعتبار گرفت؛ تا امروز که اکوسیستم هایی برای تولید محتوای کودک آغاز شده که بسیار ارزشمند است.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات پس از آشنایی با سامانه کدنویسی کودکان به زبان مادری گفت: وزارت ارتباطات آمادگی دارد هزینه های مدرسه مجازی کدنویسی برای کودکان را تقبل می کند.

در پایان این برنامه و در حضور وزیر ارتباطات، تفاهم نامه ای با هدف دستیابی به اهداف توسعه خدمات فضای مجازی کودک ونوجوان بین اپراتور همراه اول و دانشگاه صنعتی شریف به امضا رسید. همچنین آذری جهرمی و هیات همراه از دستاوردهای جدید دانشگاه صنعتی شریف در حوزه فناوری اطلاعات دیدن کردند.