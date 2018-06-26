فیفا: ایران تا آخرین لحظه رویایش را حفظ کرد

به گزارش خبرنگار مهر، سایت فیفا در گزارشی با اشاره به نتیجه تساوی تیم ملی فوتبال ایران مقابل پرتغال، نوشت: «ایران در آخرین بازی مرحله گروهی خود در جام جهانی با پرتغال بازی کرد در شرایطی که برای صعود از گروهش به سه امتیاز مسابقه نیاز داشت. به نظر می رسید کریستیانو رونالدو خطرناکترین بازیکن پرتغال در این مسابقه باشد. تیم ملی به خوبی رونالدو را مهار کرد و به CR۷ فرصت گلزنی داده نشد اما ناگهان شوت غیر قابل کنترل کوارشما پرتغال را در لحظات پایانی نیمه نخست پیش انداخت.»

فیفا همچنین به پنالتی پرتغال و مهار آن توسط علیرضا بیرانوند پرداخت و از قول دروازه‌بان ایران نوشت: «از اینکه مانع گلزنی رونالدو شدم خوشحالم. او یکی از بهترین بازیکنان تمام دوران فوتبال است.»

سایت فدراسیون جهانی فوتبال درباره عملکرد تیم ملی اعلام کرد: «ایران یک عملکرد خوب دیگر داشت. به گفته کریم انصاریفرد، آنها رقابت شانه به شانه ای مقابل بهترین تیم جهان داشتند. در نهایت ایران به یک گل رسید. یک گل بیشتر مقابل پرتغال می توانست باعث صعود آنها شود، بالاتر از اسپانیا و پرتغال. کی روش بارها در مصاحبه هایش در روسیه گفت که ما اینجا هستیم تا رویای خود را تا جایی که امکان دارد زنده نگاه داریم. و تیمش این رویا را تا آخرین لحظات حفظ کرد.»