به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خانه ملت، محمدباقر نوبخت در نشست مشترک کمیسیون انرژی و برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه دولت بودجه اضطراری تدوین کرده است، گفت: مجلس هفته آینده نشستی برگزار کند تا درباره بودجه اضطراری توضیحاتی به نمایندگان ارائه شود.

رئیس سازمان برنامه و بودجه با اشاره به تغییر نرخ تسعیر نرخ ارز، افزود: در حال حاضر نرخ تسعیر، ۳۵۰۰ تومان نیست بلکه همان نرخ ۴۲۰۰ تومانی بوده که هم اکنون پرداخت می شود.

وی با بیان اینکه آنچه که تاکنون رخ داده شیپور جنگ اقتصادی است، ادامه داد: هنوز تحریم های ۹۰ روزه و ۱۱۰ روزه رخ نداده که التهابات غیر طبیعی به وقوع پیوسته است.

سخنگوی دولت با اشاره به روند صادرات نفت طی ماه های آتی، یادآور شد: آنچه که در آینده در بحث صادرات نفت رخ می دهد یا ادامه روند موجود است و یا تقلیل صادرات که با توجه به تحریمی که اعمال می شود باید خود را برای تقلیل صادرات آماده کنیم.

وی با بیان اینکه بحث تقلیل صادرات نفت بر روی درآمدهای ارزی و ریالی تاثیر می گذارد، افزود: دولت سه سناریو پیش بینی کرده که ممکن است بودجه ۳۸۶ هزار میلیارد تومانی به میزان ۴۰ هزار میلیارد تومان یا ۷۰ هزار میلیارد تومان کاهش داشته باشد و پیش بینی دیگر این بوده که ممکن است برای سال آینده ۱۰۵ هزار میلیارد تومان عدم تحقق منابع رخ دهد.

نوبخت با تاکید بر اینکه هزینه ها نیز به تناسب درآمد تقسیم بندی شده است، تصریح کرد: برخی هزینه ها اجتناب ناپذیر هستند، همانند حقوق که امکان تاخیر در این هزینه کرد وجود ندارد. درباره دستگاه های مختلف تعیین شده که چه میزان می توان هزینه ها را کاهش داد.

رئیس سازمان برنامه و بودجه با بیان اینکه برخی از کاهش هزینه ها نیازمند اصلاح قانون است، ادامه داد: شورای عالی هماهنگی اقتصادی قوای سه گانه به این منظور تشکیل شده که درباره موضوعات به صورت روزآمد تصمیم گرفته شود و در صورت نیاز موارد اصلاحی به مجلس ارائه می شود.