ممنوعیت واردات تیلاپیا منتفی شد

ارسلان قاسمی، مدیرعامل اتحادیه تکثیر، پرورش و صادرات آبزیان ایران در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه پیش بینی می شود تولید قزل آلا در کشور مشابه سال گذشته باشد، اظهارداشت: براساس آمار سازمان شیلات سال گذشته حدود ١٣٠ تا ١٤٠ هزارتن قزل آلا در کشور تولید شده اما براساس آمار ما این عدد حدود ٨٠ هزارتن بوده است.

وی با اشاره به مشکلاتی که عرضه تیلاپیا برای تولید قزل آلا ایجاد کرده است، افزود: به دلیل اینکه تیلاپیا به صورت آماده مصرف وفرآوری شده در بازار عرضه می شد، رقیب بزرگی برای قزل آلای تولید داخل بود.

این فعال بخش خصوصی تصریح کرد: ضمن اینکه از نظر کیفی ، تیلاپیای وارداتی با قزل آلای تولید داخل قابل مقایسه نیست و در دنیا نیز تیلاپیا، ماهی فقرا نامیده می شود.

قاسمی ادامه داد: در همین راستا، در بهمن ماه سال گذشته سازمان شیلات به دلیل فشارهایی که وارد شد پیشنهاد کرد واردات این ماهی به کشور ممنوع شود ضمن اینکه تعرفه واردات آن به ٥٥ درصد افزایش یافت.

وی با بیان اینکه قرار بود این ممنوعیت از اردیبهشت ماه ٩٧ به مدت سه سال اعمال شود، گفت: در گروه بندی جدیدی که از سوی دولت اعلام و واردات ۱۱۳۹ قلم کالا ممنوع شده است، نام تیلاپیا وجود ندارد.

قاسمی تصریح کرد: این نشان می دهد مسئولان مربوطه توجه چندانی به تولید داخل ندارند و بیشتر در جهت حمایت از سیستم دلالی قدم برمی دارند.

وی با تاکید بر اینکه ایران جزو ٥ کشور بزرگ تولید کننده قزل آلا در جهان بوده است، گفت: متاسفانه تولید و اشتغال کشور در جهت منافع عده ای خاص پایمال می‌شود.

قاسمی تاکید کرد: اعمال تعرفه ٥٥ درصدی واردات، به تنهایی نمی تواند بر میزان واردات تیلاپیا به کشور تاثیرگذار باشد.