ثبت نام از دانش آموزان کردستانی در ۱۱ رشته ورزشی آغاز شده است

افشین خوش گوار در گفت وگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه یکی ورزش، از فعالیت های مورد علاقه دانش آموزان در ایام تابستان است، گفت: برای بهره مندی دانش آموزان از فعالیت های ورزشی تمامی سالن ها و مجتمع های ورزشی موجود دراستان را برای ایام تابستان ساماندهی و فعال کرده ایم.

وی از فعالیت ۵۶ کانون، سالن ومجتمع ورزشی در دو بخش پسران ودختران خبرداد و عنوان کرد: این اماکن در رشته های ورزشی فوتسال، والیبال، بسکتبال، هندبال، والیبال، بدمینتون، تنیس روی میز، کاراته، تکواندو، ژیمناستیک، شنا ثبت نام خود را از دانش آموزان متقاضی آغاز کرده اند.

وی آغاز فعالیت این مراکز را از ۱۵ تیرماه امسال ذکر کرد و اظهارداشت: این کلاس های ورزشی تا ۲۰ شهریور ماه امسال دراستان دایر است.

معاون تربیت بدنی و سلامت آموزش و پرورش کردستان بیان کرد: هم چون سنوات گذشته امسال هم در این کلاس های ورزشی از از مربیان مجرب، متعهد و متخصص استفاده می شود و تمرینات مشخص و توجه به مسائل تربیتی در مراکز ورزشی ارائه خواهد شد.

خوش گوار اظهارداشت: امسال برای نخستین بار در کنار فعالیت های ورزشی به بحث آسیب های اجتماعی هم پرداخته می شود.

وی با اشاره به اینکه پیوست پیشگیری از آسیب های اجتماعی برای مراکز ورزشی تعریف شده است، ادامه داد: ۱۰ هزار بسته فرهنگی مرتبط با برنامه های پیشگیری از آسیب های اجتماعی شامل بروشور، سی دی آموزشی، پوستر و سایر اقلام مرتبط توسط اداره مراقبت از آسیب های اجتماعی آموزش و پرورش استان تهیه شده و در مراکز ورزشی تابستانی توزیع خواهد شد.

وی از برگزاری ۱۶ کارگاه توجیهی آموزشی در ۱۶ منطقه آموزشی استان خبرداد و گفت: این کارگاه ها با موضوع نقش ورزش در پیشگیری از آسیب های اجتماعی در سطح مراکز ورزشی تابستانی برگزار خواهند شد.