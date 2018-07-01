رفع مشکل آب آبادان و خرمشهر تا ۱۵ تیر/ اقدام ضربتی برای احداث سد

خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها: مردم آبادان و خرمشهر تیرماه را در شرایطی پشت سر گذاشتند که در آن آب آشامیدنی شور شد و دستگاه های تصفیه آب خانگی که مدتهاست تنها تامین کننده آب شیرین برای مصرف آنها بوده است نیز از کار افتادند. در این میان آنهایی که وضع مالی خوبی داشتند که تعدادشان در این دو شهر بسیار کم است اقدام به خرید آب معدنی به صورت انبوه کردند هر چند همین افراد هم برای شست و شو و استحمام با مشکل مواجه بودند زیرا آبی که در لوله های مردم جریان داشت باعث می شد موها و بدن بعد از شست و شو خشک شود و چشم ها بسوزد.

کاهش چشمگیر نزولات جوی و کاهش میزان آبدهی از بالادست رودخانه کارون در سال های اخیر، ورود بخشی از زه آب اراضی کشاورزی به این رودخانه و پیشروی آب شور دریا به سمت بالادست از عمده دلایل کاهش پارامترهای کیفی آب شهرهای آبادان و خرمشهر است. به منظور رفع فوری این معضل، تصمیم به احداث بند خاکی موقت مارد گرفته شد.

آب رایگان شد

در همین خصوص، بنا به دستور غلامرضا شریعتی استاندار خوزستان، آب بهای خرداد و تیر (قبوض آب) از شهروندان آبادان و خرمشهر دریافت نخواهد شد. این دستور به علت شوری بیش از حد آب در شهرهای آبادان و خرمشهر در ماه های اخیر صورت گرفته است.

پیشروی آب دریا به شهرها

عبدالله سامری نماینده مردم خرمشهر در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر لزوم ارائه راهکار در کنار بیان مشکل را یک نقد منصفانه دانست و افزود: راهکار، همین اقداماتی است که انجام شده است. انجام پروژه فاز ۲ غدیر که ۶ ماه زمان می برد در عرض تنها ۴۵ روز گواه پیگیری های انجام شده است.

در پی شکسته شدن خط لوله‌کشی انتقال آبرسانی غدیر در هویزه به خرمشهر- آبادان، آب شیرین و تصفیه شده قطع شد. ترمیم این خط لوله حدود چهار روز زمان برد. متاسفانه پیشروی آب دریا از خلیج فارس به رودخانه های اروند و کارون و برداشت بی‌رویه طرح‌های توسعه نیشکر از آب رودخانه کارون در مسیر اهواز به خرمشهر نیز باعث شوری آب خرمشهر شده است.

نماینده مردم خرمشهر در مجلس تصریح کرد: در این چهار روز خرابی خط لوله‌ها، سازمان آب به دلیل گرمای شدید و به اجبار آب شور خلیج فارس را وارد خط لوله ها کرد. در این میان، دو راه وجود داشت یا آب را قطع کرد و مردم مجبور شوند بی آبی را تجربه کنند و یا آب از کانال ژیان تامین کرد. مجبور شدیم آب شور وارد لوله های آب کنیم که خساراتی به لوله ها وارد کرد البته در حال حاضر لوله‌ها ترمیم و آب شیرین وارد لوله‌ها شده است.

عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در این روزها مسئولان استان و شهر پیگیر انتقال آب شیرین به خرمشهر بودند، در حال حاضر هم پس از پیگیری‌های فراوان آب شیرین از طرح غدیر یک، وارد تصفیه خانه‌های آبادان، خرمشهر و شادگان شده است.

اقدام ضربتی برای احداث سد مارد

در این میان برای جلوگیری از ورود آب شور خلیج فارس به شهرهای آبادان و خرمشهر قرار شد که به صورت فوری، سد خاکی مارد در این منطقه احداث شود تا ورود آب شور به شهرهای آبادان و خرمشهر متوقف شود چرا که ورود آب شور باعث از بین رفتن نخل های با ارزش این دو شهر در کنار کاهش کیفیت آب شرب مردم می شد.

در همین زمینه ایستگاه پمپاژ مارد در یک عملیات ضربتی برای اولین بار، پس از سه روز تلاش شبانه روزی متخصصان شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری کرخه و شاوور، با ظرفیت حداکثری وارد مدار شد.

یعقوب کرمی مدیرعامل شرکت آبیاری کرخه و شاوور در این زمینه گفت: به منظور بهبود کیفیت آب شهرهای آبادان و خرمشهر، پس از تعمیر پست برق ایستگاه، ترانسفورماتورها، سرویس، تعمیر الکتروپمپ ها و پاکسازی شبکه های آشغالگیر توسط متخصصان این شرکت، امکان فعالیت ایستگاه پمپاژ مارد با ظرفیت حداکثری برای اولین بار محقق شد.

وی افزود: با توجه به مشکلات پیش آمده در آب شهرستان های آبادان و خرمشهر و شوری آب، پس از احداث بند خاکی موقت مارد به منظور جلوگیری از ورود آب شور دریا به شهرها و روستاهای آبادان و خرمشهر در زمان «مد خلیج فارس» به منظور بهبود کیفیت آب و تاکید مدیرعامل سازمان آب و برق خوزستان مقرر شد به صورت ضربتی برای اولین بار، ایستگاه پمپاژ مارد با حداکثر ظرفیت پمپاژ نسبت به تخلیه آب شور و کاهش EC آب ورودی به شهرستان آبادان و خرمشهر و رودخانه بهمنشیر اقدام و از نابودی نخیلات حاشیه رودخانه بهمنشیر جلوگیری شود.

ایستگاه پمپاژ مارد یکی از بزرگ ترین ایستگاه های پمپاژ خاورمیانه است که وظیفه تامین آب صنعتی و کشاورزی شهرستان های آبادان، خرمشهر، اروندکنار، مینوشهر و چوئبده در حوزه کارون جنوبی را دارد. وسعت اراضی کشاورزی پائین دست این تاسیسات در صورت تکمیل طرح های آبیاری و زهکشی افزون بر ۳۲ هزار هکتار است.

ایستگاه پمپاژ مارد که بهره برداری از آن، از سال ۱۳۸۰ آغاز شده، دارای ۴۰ دستگاه الکتروپمپ مستغرق جریان محور بوده و ۱۲۰ متر مکعب بر ثانیه ظرفیت آبدهی دارد.

ساخت این سد علاوه بر تامین آب شیرین برای مصارف شرب و صنعت، ۳۲ هزار هکتار زمین کشاورزی و حدود چهار میلیون اصله نخل در جزیره آبادان و خرمشهر را از نابودی نجات خواهد داد.

افزایش ظرفیت آب شیرین کن آبادان

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب خوزستان نیز در خصوص مشکل پیش آمده برای این دو شهر به خبرنگار مهر گفت: دو هفته پرسنل این سازمان و معاونت‌های مختلف شبانه‌روزی تلاش کردند و علیرغم مشکلات بسیار و رسیدن EC آب بهمنشیر به بالای ۱۸ هزار EC آب کارون بالای ۲۰ هزار شده است؛ برای اولین‌بار در آبادان ۱۰ هزار میکروموس در ثانیه را شاهد بودیم.

حقیقی پور بیان کرد: سال گذشته اصلاح ۵۰ کیلومتر از شبکه آبرسانی انجام شد که تقریبا ۵ برابر سال های گذشته بود.

حقیقی‌پور افزود: تا ۳۱ تیرماه، ۱۴ هزار متر مکعب به ظرفیت آب‌شیرین‌کن آبادان اضافه می‌شود که دو هزار و ۵۰۰ متر مکعب برای چعبده، ۳ هزار و ۵۰۰ متر مکعب در اروند خواهیم داشت.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب خوزستان بیان کرد: اداره بهداشت حتی یک مورد گزارش نداده آبی که ظرف مدت دو هفته گذشته در شبکه شهر تزریق شده، مشکل بهداشتی داشته باشد.

آب شیرین تامین می شود

در همین زمینه و در همان ابتدای آغاز مشکل آب، غلامرضا جانباز معاون وزیر نیرو با سفر به شهرهای آبادان و خرمشهر شرایط این دو شهر را از نزدیک بررسی کرد و با تاکید بر اینکه دغدغه دولت در مورد خوزستان جدی است، اظهار کرد: مصوبه سال گذشته برای خوزستان در بحث آبرسانی بی نظیر بود که تاکنون مشابه آن را نداشته ایم؛ درحال حاضر در ۳۳۰ نقطه از استان خوزستان پروژه هایی در بخش آب و فاضلاب در حال اجراست که با تکمیل آنها بخشی از مشکلات حل می شود.

وی با بیان اینکه باید به طور جدی به موضوع بدمصرفی و یا عدم رعایت الگوی مصرف پرداخته شود، تصریح کرد: درخواست مردم را گوش کردم، از سعه صدر مردم قدردانی می کنم. در این شرایط سخت اگر وحدت در تصمیم گیری نبود شاید شرایط به گونه ای دیگر رقم می خورد.

معاون وزیر نیرو گفت: شاید مردم بخواهند از کارهایی که باید وزارت نیرو در این باره انجام دهد، مطلع شوند، لذا باید گفت در آینده نزدیک حجم زیادی از آب با کیفیت در سامانه غدیر که شریک ندارد و در بالادست هیچ طرح و پروژه آبی از آن برداشت نمی کند، به این مناطق می رسد.

جانباز افزود: پیش از آمدن به این مناطق دو نفر از مهندسان سازمان متبوع را به منطقه فرستادم که گزارش های ارسالی آنان جای امیدواری دارد. همین روزها بخش عمده ای از آنچه در ذهن داریم عملی می شود و مردم آبادان اعم از شهری و روستایی حلاوت آن را می چشند و شاهد تغییر کیفی آب خواهند بود.

جانباز اظهار کرد: با تکمیل خط دو هزار میلی متری و نصب آخرین پمپ ها در ام الدبس، پمپاژ آب را به طور مستقیم به آبادان خواهیم داشت؛ ضمن آنکه تکلیف دو دستگاه آب شیرین کن مصوب را نیز تعیین می کنیم. تمامی هزینه ها به طور ۱۰۰ درصد از سوی وزارت نیرو تخصیص می یابد و تنها باید مجری آن مشخص شود.

جانباز افزود: هر چه برداشت آب از کارون کمتر شود مشکلاتی همچون طعم و بوی آب نیز برطرف می شود. شش ماه پیش تصمیم گرفتیم تا بقیه نیاز منطقه به آب را از طریق آب شیرین کن ها تامین کنیم.

شایعه سازی برای صادرات آب

در این میان هم عکس ها و فیلم هایی به منظور جوسازی و ایجاد بار روانی در شبکه های اجتماعی بین مردم دست به دست می شد که در آنها گفته می شود «با وجود بی آبی مردم آبادان و خرمشهر ولی آب شیرین با میزان بسیار بالایی به کشورهای عراق و کویت صادر می شود».

در همین زمینه معاون حفاظت و بهره برداری از منابع آب سازمان آب و برق خوزستان، شایعه صادرات آب به کشورهای عراق و کویت را به شدت تکذیب کرد.

مصطفی شبه با تاکید بر اینکه هیچ قراردادی در این زمینه با کشورهای همسایه منعقد نشده است، گفت: در مجموعه تاسیسات موجود، امکان اینکه شکستگی هایی رخ دهد و از آن در شبکه های مجازی بهره برداری سوء شود وجود دارد؛ بنابراین ضمن تکذیب هرگونه انتقال آب به خارج از کشور، صراحتاً اعلام می کنیم که چنین چیزی واقعیت ندارد.

صابر علیدادی معاون آبرسانی سازمان آب و برق خوزستان نیز با اشاره به فیلم منتشر شده در فضای مجازی با موضوع انتقال آب به کشور عراق با تصریح بر این که سازمان آب و برق خوزستان هیچ برنامه ای برای انتقال آب به کشور عراق ندارد، گفت: خط لوله منتشر شده در فیلم، مربوط به خط آبرسانی به شهرهای آبادان و خرمشهر است.

هوشنگ حسونی زاده معاون مطالعات پایه سازمان آب و برق خوزستان نیز با اشاره به صحبت های مطرح شده در خصوص انتقال آب کارون به بصره اظهار کرد: در استان خوزستان در بحث تامین آب با مشکلاتی مواجه هستیم و ادعای انتقال آب رودخانه کارون به بصره صحیح نیست.

شاخص آب شرب در آبادان بهبود یافت

امروز نیز رئیس امور آب و فاضلاب آبادان گفت: شاخص شوری آب شهر از ۱۲ هزار میکروموس در چند روز گذشته ، به هفت هزار میکروموس رسید.

علیرضا خلیلی نیا اظهار کرد: در چند روز گذشته به دلیل شکستگی لوله طرح غدیر، سختی و شوری آب در آبادان به ۱۲هزار میکروموس رسیده بود که بعد از تعمیر به هفت هزار میکروموس رسید.

خلیلی نیا اظهار داشت:برای رفاه حال شهروندان آبادانی، آب های بسته بندی شده به صورت رایگان توزیع می شود.

رئیس امور آب و فاضلاب آبادان گفت:همچنین ۱۰ تانکر نیز وظیفه آبرسانی به مناطق محروم شهر و روستاهای اطراف را نیز برعهده دارند.

۱۵ تیرماه مشکل حل می شود

وزیر نیرو در خصوص اقدامات این وزارتخانه در زمینه تامین آب شرب در استان خوزستان و شهرهای آبادان و خرمشهر تصریح کرد: اولا باید بگویم که تمام استان خوزستان و کرمانشاه با این معضل روبرو نیستند؛ چرا که از شهرها و روستاهای بسیاری تشکیل می‌شوند و همه آنان مشکل آب شرب ندارند.

اردکانیان ادامه داد: استان خوزستان تحت تاثیر کم بارشی بوده که خوشبختانه در حال حاضر کیفیت آب شهرهایی که با این مشکل مواجه بودند بهتر شده است. طرح آبرسانی غدیر را هم دنبال می‌کنیم که طی آن بتوانیم آبی با کیفیت بهتر به این شهرها برسانیم که تا ۱۵ تیرماه نیز این طرح به بهره‌برداری خواهد رسید و مشکل آب خرمشهر و آبادان حل خواهد شد و شهروندان این خطه، آب با کیفیت خواهند نوشید.

وی با بیان اینکه موضوع کم بارشی و کمبود آب، کسانی را در خارج از کشور به هوس انداخته که التهاباتی را در کشور سازمان دهند، گفت: یکی از آنها شکل دادن به بحث فروش آب و صادرات آن به کشورهای اطراف ایران است، در حالیکه هیچ قصدی برای انتقال و فروش حتی قطره ای از آب های سرزمین به هیچ کشوری وجود ندارد و چنین کاری انجام نمی‌شود.