تساوی اسپانیا مقابل میزبان جام جهانی در نیمه نخست

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار تیم های ملی فوتبال اسپانیا و روسیه از ساعت ۱۸:۳۰ امروز یکشنبه در مرحله یک هشتم نهایی جام جهانی ۲۰۱۸ در ورزشگاه لوژنیکی روسیه برگزار شد که با تساوی یک - یک دو تیم در پایان نیمه اول به اتمام رسید.

ایگناشوویچ (۱۲- گل به خودی) برای اسپانیا و آرتم زیوبا (۴۲ - پنالتی) برای روسیه گلزنی کرد.

شاگردان فرناندو هیه رو از همان دقایق ابتدایی مالکیت توپ را به طور کامل در اختیار داشتند تا میزبان جام جهانی ۲۰۱۸ مجبور شود در لاک دفاعی برود.

هافبک های اسپانیا که از تمام نقط زمین برای خلق موقعیت گلزنی استفاده می کردند موفق شدند در دقیقه ۱۲ روی نفوذ سرخیو راموس و اشتباه ایگناشویچ، گل اول را به ثمر برسانند. پس از این گل باز هم بازیکنان اسپانیا توپ و میدان را در اختیار داشتند. اما روس ها توانستند با گذشت زمان بیشتر و بهتر از موقعیت های خود استفاده کنند تا بالاخره در دقیقه ۴۲ صاحب ضربه پنالتی شوند تا بازی با تساوی به اتمام برسد.