به گزارش خبرنگار مهر، خصوصی سازی دو باشگاه پرسپولیس و استقلال یکی از موضوعات همیشه مطرح در ورزش کشور است که با وجود ادعا و صحبت های همیشگی در مورد آن، هیچ وقت انجام نشد.

این موضوع حتی در دوره حضور گودرزی در وزارت ورزش و توسط امیررضا خادم، معاون پارلمانی وی که مسئول مستقیم پرونده واگذاری سرخابی ها شده بود، خیلی جدی تر از همیشه پیگیری شد اما در نهایت پروسه خصوصی سازی پرسپولیس و استقلال به سرانجام نرسید و دو باشگاه موقتا از سیستم واگذاری خارج شدند.

بعد از آن هم البته سلطانی فر وزیر ورزش نسبت به محقق شدن واگذاری سرخابی ها ابراز تمایل کرد. در همین زمینه سال گذشته نشست هایی میان وی و رئیس کل سازمان خصوصی سازی برگزار شد و پیگیری هایی هم انجام شد اما هنوز خصوصی سازی پرسپولیس و استقلال عملا آغاز نشده چراکه به گفته پوری حسینی (رئیس کل سازمان خصوصی سازی) موافقت با واگذاری سرخابی ها باید به صورت رسمی و مکتوب از طرف وزارت ورزش به هیات دولت و وزیر اقتصاد و دارایی اعلام شود تا به استناد آن اقدامات لازم انجام شود.

در هر صورت موضوع واگذاری پرسپولیس و استقلال بعد از سال ها هنوز به نتیجه نرسیده است. در میان مجلس شورای اسلامی بحث تحقیق و تفحص از این دو باشگاه را خیلی جدی آغاز کرده تا به پرونده های مالی آنها طی ۱۰ سال گذشته رسیدگی شود. این در حالی است که سخنگوی هیات رئیسه مجلس می گوید اگر خصوصی سازی پرسپولیس و استقلال انجام شود، خیلی از حساسیت ها حتی در بحث مالی به این دو تیم کاهش پیدا می کند.

بهروز نعمتی سخنگوی هیات رئیسه مجلس در گفتگو با خبرنگار مهر تاکید کرد که چسبندگی و دلبستگی به این دو باشگاه برای وزارت ورزش ایران بسیار زیاد است تاحدی که عکس گرفتن و بودن در کنار آنها را جدی تر از هر مسئله دیگری پیگیری می کنند.

دلیل ورود جدی مجلس به تحقیق و تفحص از سرخابی ها

سخنگوی هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی در آغاز این گفتگو در مورد دلیل ورود جدی به پرونده تحقیق و تفحص از پرسپولیس و استقلال گفت: ورزش از حساسیت ویژه‌ای برخوردار است و تقریباً تمام نمایندگان به گونه‌ای موضوعات مرتبط با این حوزه را پیگیری می‌کنند.

وی ادامه داد: در کنار همه حساسیت‌ها، معمولاً مشکلات متعددی در مجموعه ورزش و باشگاه‌های فرهنگی ورزشی وجود دارد. می‌توانید ببینید مربی یا بازیکنی هشت سال پیش با تیمی قرارداد داشته و برای آن بازی کرده است، حالا بعد از طی شدن این مدت زمان و به خاطر برخی مشکلات، مجامع مختلف بین‌المللی پیگیر پرونده‌های آنها می‌شوند تا طلب‌های این مربیان یا بازیکنان از طرف باشگاه‌های مربوطه پرداخت شود.

سخنگوی هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی افزود: حتی مواردی بوده که بازیکنی اصلاً برای تیم خود بازی نداشته اما به صرف قراردادی که منعقد کرده، باید باشگاه به او میلیاردها تومان پرداخت کند. فکر می‌کنم اینها مسائلی است که نسبت به آن همیشه حساسیت وجود دارد. حالا در نظر داشته باشید که در مورد پرسپولیس و استقلال این موضوعات خیلی فراتر از اینهاست.

دوستان به واگذاری سرخابی ها توجه کنند

وی تصریح کرد: شاید اگر دوستان دولت به این موضوع توجه داشته باشند که این دو باشگاه را واگذار کنند، قطعاً اثربخشی آنها بیشتر است.

پیگیری واگذاری در یک کمیته ویژه

عضو فراکسیون ورزش مجلس شورای اسلامی گفت: اصلاً فراموش نمی‌کنم زمانی که صالحی‌امیری به عنوان سرپرست در وزارت ورزش مشغول به کار شد، کمیته‌ای را تشکیل داد که بنده هم به همراه فولادگر، عزیزی، کفاشیان، سجادی و ... عضو آن بودم. این کمیته به منظور بررسی وضعیت دو باشگاه برای واگذاری تشکیل شد اما متأسفانه موضوع هیچ‌گاه به سرانجام نرسید، درحالی‌که در این کمیته اقدامات خوبی برای این کار انجام شد.

کنایه به وزیر پیشین ورزش

دبیر کمیته کشتی فراکسیون ورزش مجلس شورای اسلامی یادآور شد: در این مورد نظام باشگاه‌داری کشورهایی که وضعیت مشابه ما دارند مانند ترکیه و مالزی را تهیه کرده و مورد بررسی قرار دادیم. در مورد این نظام‌نامه از طرف فدراسیون فوتبال و آقای سجادی کارهای خوبی انجام شد و در کل قرار بود بر اساس آن بحث واگذاری سرخابی‌ها به سرانجام برسد، اما صالحی‌امیری برای وزارت ورزش رأی لازم را از مجلس نگرفت. بعد از وی، گودرزی به عنوان کاندیدای تصدی پست وزارت ورزش از مجلس رأی‌ گرفت که هیچ‌وقت هم حالی از ما نپرسید.

چسبندگی وزارت ورزش به سرخابی ها مانع از واگذاری می شود

«البته در دوره مدیریت گودرزی در وزارت ورزش هم صحبت‌های زیادی در رابطه با واگذاری پرسپولیس و استقلال مطرح بود، اما به سرانجام نرسید». وی در واکنش به این موضوع گفت: واقعیت این است که چسبندگی و دلبستگی به این دو باشگاه برای وزارت ورزش ایران بسیار زیاد است؛ حتی دوستان به قدری تمایل به بودن کنار این دو باشگاه و عکس گرفتن و خاطره‌نگاری با آنها هستند که فکر می‌کنم به این موارد به عنوان جدی‌ترین موضوع توجه دارند.

سلطانی فر وعده واگذاری داد اما کاری انجام نداده

نعمتی در بخش دیگری از صحبت‌های خود اظهار داشت: هر فردی که وارد ورزش می‌شود، در آغاز کار قصد ورود به این موضوع را دارد. من به خاطر دارم در مورد بحث رأی‌ اعتماد یک شب خدمت مسعود سلطانی‌فر (وزیر ورزش و جوانان) بودیم. به او گفتم «حضرت‌عباسی اگر بخواهید این دو باشگاه را واگذار کنید، کمک‌حالتان خواهیم بود و در خدمتتان هم هستیم». سلطانی‌فر هم در پاسخ گفت «من حتماً این کار را انجام خواهم داد». الان از این موضوع دو سال گذشته اما هنوز هیچ اقدامی صورت نگرفته است.

تکلیف واگذاری سرخابی ها با این لایحه روشن می شود

سخنگوی هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی به لایحه‌ای که برای برون‌رفت از فضای اقتصادی موجود از سوی مجلس در دستور کار قرار گرفته است، اشاره کرد و گفت: فکر می‌کنم با تصویب و اجرای این لایحه، تکلیف این دو باشگاه هم مشخص شود.

عضو فراکسیون ورزش مجلس شورای اسلامی در رابطه با این لایحه توضیح بیشتری داد و گفت: برای برون‌رفت از فضای اقتصادی فعلی، دوستان در حال تهیه لایحه‌ای هستند. البته ما معتقدیم دولت لایحه بیاورد، اما فعلاً به نظرم این کار را انجام نمی‌دهند. در آن لایحه بحث این است مجموعه‌های مختلفی که وجود دارند و پتانسیلی برای بخش خصوصی هستند، واگذار شوند. فرقی هم نمی‌کند آن مجموعه، یک مجموعه ورزشی، صنعتی یا معدنی و یا حتی یک مجموعه کشاورزی باشد. فکر می‌کنم این لایحه بتواند به بحث خصوصی‌سازی دو باشگاه کمک کند.

نعمتی تأکید کرد که مجلس پیگیر خصوصی‌سازی دو باشگاه پرسپولیس و استقلال است.

تحقیق و تفحص از سرخابی ها خیلی جدی است

وی با تأکید بر اینکه خصوصی‌سازی باشگاه پرسپولیس و استقلال تاکنون اتفاق نیفتاده در حالی که باید این مهم انجام شود، به موضوع تحقیق و تفحص از این دو باشگاه پرداخت و گفت: تحقیق و تفحص از سرخابی‌ها بسیار جدی است. نمایندگان مجلس در حال جمع‌بندی در این زمینه هستند. قرار بود اعضای کمیته ویژه این کار روز گذشته معرفی شود تا به صورت جدی کار صورت بگیرد.

رسیدگی به تخلفات در هیچ مقطعی دیر نیست

«اعلام شده که تحقیق و تفحص از پرسپولیس و استقلال برای ۱۰ سال گذشته انجام می‌شود. اینکه امروز عملکرد مالی این دو باشگاه در این بازه زمانی مورد بررسی قرار بگیرد دیر نیست؟» نعمتی در پاسخ به این سئوال گفت: خاصیت تحقیق و تفحص همین است. ممکن است موضوعی در مقطعی از ذهن مسئولان و مجلس فراموش شده باشد، اما مجلس تشخیص دهد که باید در یک مقطع به این موضوع ورود شود. رسیدگی به تخلفات در هیچ مقطعی دیر نیست و همیشه باید موضوعات مرتبط با آن را پیگیری کرد.

دبیر کمیته کشتی فراکسیون ورزش مجلس شورای اسلامی گفت: اتفاقاً در بحث تحقیق و تفحص از ورزش، دوستان ما نسبت به موضوعات دیگر خیلی پیگیرتر هستند و دلیل آن را نمی‌دانم، اما به هر حال این موضوع اهمیت زیادی دارد.

تخلفات در استقلال و پرسپولیس باید مشخص شود

وی در پاسخ به این پرسش که «سخنگوی فراکسیون ورزش تأکید دارد که در بحث تحقیق و تفحص از سرخابی‌ها، به دنبال مچ‌گیری نیستیم. در کل نتیجه این طرح چه خواهد بود؟»، افزود: به هر حال یکسری اتفاق افتاده و در هر دو باشگاه پرسپولیس و استقلال یکسری تخلفات وجود دارد؛ حتی در دیگر باشگاه‌هایی که به نوعی وابسته به مجموعه ورزش هستند. این تخلفات باید مشخص شود. خصلت تحقیق و تفحص هم همین است که به دنبال مچ‌گیری نیست، بلکه به دنبال این است که واقعیت‌ها منعکس شود.

اعلام نتایج تحقیق و تفحص به سیستم قضایی کشور

نعمتی در مورد اینکه در پایان تحقیق و تفحص از پرسپولیس و استقلال در رابطه با نتایج به دست آمده چه تصمیمی گرفته می‌شود، توضیح داد: چند کار انجام می‌شود؛ اول اینکه نتایج کار در صحن علنی مجلس قرائت می‌شود. سپس در اختیار سیستم قضایی کشور گذاشته می‌شود تا تخلفات را بررسی کند؛ بخشی هم ممکن است به دیوان محاسبات کشور برود، چون بعضاً این مجموعه‌ها دولتی بودند، دولتی نیستند، چرا که خصولتی‌اند.

عضو فراکسیون ورزش مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه نهادی مثل سازمان بازرسی کل کشور کار خود را انجام می‌دهد، اما قطعاً مسئولان تحقیق و تفحص برای انجام این کار از دیگر نهادها و دستگاه‌ها استعلام می‌گیرند، یادآور شد: طبیعتاً این دستگاه‌ها اطلاعات لازم را در اختیار کمیته ویژه تحقیق و تفحص قرار خواهند داد.

تحقیق و تفحص از تمام شرکت های وابسته به ورزش انجام می شود

وی با تأکید بر اینکه برای تحقیق و تفحص اصلاً بحث صِرف برای پرسپولیس و استقلال مطرح نیست، گفت: مجموعه شرکت‌های وابسته به وزارت ورزش و جوانان در این طرح خواهند بود. برخی از دوستان به دنبال این بودند که بگویند این موضوع فقط در رابطه با پرسپولیس و استقلال است، اما مسئله به طور کل اصلاح شد. شاید عده‌ای به خاطر جذابیت‌های مربوط به این باشگاه، بیشتر روی تحقیق و تفحص از آنها تمرکز دارند، اما اصل و بنای کار ما، تحقیق و تفحص از تمام شرکت‌های وابسته به وزارت ورزش و جوانان است.

نعمتی در این رابطه تاکید کرد: ملاک تحقیق و تفحص موضوعاتی است که در متن تحقیق و تفحص مطرح شده است.