سه شیرها تب زرد را رد کردند/ صعود انگلیس به یک چهارم نهایی

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار تیم های ملی فوتبال انگلیس و کلمبیا از ساعت ۲۲:۳۰ سه شنبه شب در مرحله یک هشتم نهایی جام جهانی روسیه در ورزشگاه اسپارتاک مسکو برگزار شد که با تساوی یک یک در پایان ۱۲۰ دقیقه همراه بود.

هری کین (۵۷ - پنالتی) برای انگلیس و یری مینا (۹۲) برای کلمبیا گلزنی کردند.

سه شیرها در بازی با کلمبیا سعی بر انجام بازی مستقیم داشتند تا فشار زیادی را مدافعان کلمبیا تحمل کنند. اما هیچ یک از حملات آنها منجر به گل نشد.

در این دیدار جنجالی که بازیکنان دو تیم درگیری های لفظی زیادی با یکدیگر داشتند، رادامل فالکائو و هم تیمی هایش در کلمبیا سعی کردند با ارسال سانتر از جناحین روی دروازه انگلیس ایجاد خطر کنند.

تلاش بازیکنان هر دو تیم در پایان نیمه نخست بی نتیجه ماند تا دو تیم بدون به ثمر رساندن گلی به رختکن بروند.

در نیمه دوم بازهم شاگردان گرت ساوت گیت در انگلیس بودند که با حفظ فشار در عمق دفاع کلمبیا سعی داشتند به گل برسند. اما دفاع پرقدرت کلمبیا مانع ازاین امر شد تا این تیم بتواند در جریان بازی به گل برسد و تنها ضربه پنالتی هری کین در دقیقه ۵۷ بتواند دروازه دیوید اوسپینا را فتح کند.

گلی که سبب شد تا کاپیتان سه شیرها در صدر گلزنان جام قرار بگیرد.

پس ازاین گل بازی دو تیم پر برخوردتر از قبل دنبال شد تا داور بازی مجبور شود بارها به بازیکنان انگلیس و کلمبیا کارت نشان دهد.

تلاش بازیکنان کلمبیا در دقایق پایانی که حملات همه جانبه ای داشتند بالاخره در دقایق اضافی نیمه دوم به گل تبدیل شد تا کار به تساوی بکشد. گلی که بار دیگر توسط یری مینا مدافع بلند قامت کلمبیا برای تیمش به ثمر رسید.

تلاش های هر دو تیم در وقت های اضافه بی ثمر بود تا ضربات پنالتی تکلیف برنده را مشخص کند.

در نهایت سه شیرها موفق شدند در ضربات پنالتی سنت شکنی کنند و به پیروزی برسند. این تیم موفق شد در ضربات پنالتی ۴ بر ۳ پیروز شود تا یک قدم دیگر به قهرمانی جام بیست و یکم نزدیکتر شود.