۱۳ تیر ۱۳۹۷، ۱۱:۳۲

اعلام نامزدهای جایزه پروین در بخش پژوهش

هیات داوران، پنج اثر راه‌یافته به داوری نهایی بخش پژوهش‌های ادبی را معرفی کرد.

به گزارش خبرگزاری مهرریال ، هیات داوران این بخش متشکل از  محمدسرور مولایی،  آرزو رسولی و میلاد عظیمی، نامزدهای بخش پژوهش های ادبی هشتمین جایزه ادبی پروین اعتصامی را به شرح ذیل اعلام کردند:

«ادبیات بینافرهنگی نویسندگان برون تبار در آلمان» به قلم نرجس خدایی از انتشارات علمی و فرهنگی

- «جایگاه و نقش های زنانه در مجالس شبیه خوانی و تخت حوضی (در سال های 1200-1357 ه.ش.)» به قلم عسل عصری ملکی از انتشارات دانشگاه سوره

- «کتاب شناسی نقد و بررسی ادبیات داستانی معاصر» نوشته فاطمه فرهودی پور از انتشارات فرهنگستان زبان و ادب فارسی

- «مکتب های ادبی جهان» به قلم مریم حسینی از انتشارات فاطمی

- «یکی به نعل، یکی به میخ (بررسی طنز گل آقا در «دو کلمه حرف حساب»)» به قلم نجمه زارع بنادکوکی از انتشارات سوره مهر

کد خبر 4338289
حمید نورشمسی

