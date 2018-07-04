دو کتاب کانون نامزد دریافت جایزه پروین اعتصامی شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره کل روابط عمومی و امور بین‌الملل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، جایزه پروین اعتصامی، جایزه‌ای است ادبی که به صورت دو سالانه به آثار انتشار یافته بانوان در زمینه ادبیات به زبان فارسی در ایران اعطا می‌شود.

بر این اساس «خداحافظی در خیابان پاییز» سروده مریم اسلامی و «کلید کلید، دسته کلید» سروده اکرم کشایی عنوان‌های این دو کتاب کانون هستند.

در عین حال، «شاخ دماغی‌ها» نوشته سیده عذرا موسوی از نشر مدرسه رمان، «شب‌های بی‌ستاره» نوشته مرضیه نفری از نشر شهرستان ادب و «کاش یکی قصه‌اش را می‌گفت» نوشته شکوه قاسم‌نیا از نشر محراب قلم عنوان سه نامزد دیگر این بخش هستند.

این در حالی است که آثار منتشرشده از سوی کانون و برخی از نویسندگان، کارشناسان و مربیان کانون در دوره‌های مختلف نیز در بین برندگان این جایزه در سال‌های گذشته قرار داشته است.

بر اساس این گزارش داوران بخش ادبیات کودک و نوجوان متشکل از جواد محقق، سوسن طاقدیس و کمال شفیعی، داوری بخش ادبیات کودک این دوره از جایزه را برعهده داشتند که آثار منتشر شده در حوزه ادبیات کودک و نوجوان در سال‌های ۹۵ و ۹۶ را مورد بررسی و ارزیابی قرار دادند و در نهایت این پنج اثر را به عنوان نامزدهای پایانی این بخش به دبیرخانه معرفی کردند.

جایزه ادبی «پروین اعتصامی» از سال ۱۳۸۳ و با هدف بزرگ‌داشت مقام و شخصیت شاعر نامدار ایران پروین اعتصامی، رشد و اعتلای خلاقیت‌ها و آفرینش‌های ادبی بانوان، ترویج و تقویت زبان فارسی در خارج از کشور، ایجاد پیوند بین ادبیات ملل به ویژه در حوزه جهان اسلام، معرفی چهره‌های شاخص زنان ادیب و پژوهنده و تقدیر از زنان در عرصه زبان و ادب فارسی همه ساله در سال‌روز تولد پروین اعتصامی اهدا می‌شود.

متولی برگزاری این رویداد ادبی خانه کتاب ایران به‌عنوان نهادی مستقل، غیردولتی و غیرانتفاعی است.

مراسم پایانی هشتمین جایزه ادبی پروین اعتصامی قرار است اواخر تیر برگزار شود.