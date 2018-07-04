نعمت الله دستیاری در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: با رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان بازدید میدانی از همه ایستگاههای پمپاژ آبی که مجری و متولی آنها جهاد کشاورزی است انجام شد و مسائل و مشکلات ایستگاههای پمپاژ آب «آمیران کوشکی»، «جلگه خلج»، «ملیون» و «رنگین بان» با پیمانکاران این پروژه ها مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

وی افزود: در این جلسه مسائل اجتماعی ایستگاههای پمپاژ آب حوزه جهاد کشاورزی بررسی و مصوب شد ایستگاه پمپاژ آب «جلگه» و «ملیون» در هفته دولت امسال به صورت قطعی به بهره برداری برسد.

فرماندار پلدختر گفت: جهاد کشاورزی شهرستان ملزم و مکلف شد نسبت به تشکیل تعاونی آب بران روستاهای «ملیون» و «جلگه خلج» و کسانی که به عنوان کشاورز از این ایستگاههای پمپاژ آب بهره مند می شوند، اقدام کند.

دستیاری افزود: همچنین ایستگاههای پمپاژ آب «آمیران کوشکی» و «رنگین بان» به طور قطع در دهه فجر امسال به بهره برداری خواهند رسید.

وی خاطر نشان کرد: ایستگاههای پمپاژه آب «دشت های جایدر»، «واشیان» و «بن بازه» سه پروژه بسیار مهم و اثر گذار در حوزه آبرسانی در سطح شهرستان هستند که امسال در سفر استاندار لرستان به پلدختر مصوب شد فاز اول پروژه ایستگاه پمپاژ آب «دشت جایدر» به میزان هزار هکتار به بهره برداری برسد.

فرماندار پلدختر افزود: دو ایستگاه پمپاژ دیگر که بهره برداری از آنها تاثیر بسیار بسزایی در رشد و توسعه شهرستان و ایجاد اشتغال مردم دارد در یک زمان مشخص تعیین تکلیف خواهند شد تا کشاورزان بتوانند از این ایستگاههای پمپاژ بهره ببرند.

دستیاری گفت: طی یک جدول زمان بندی مدیران کلی که بیشترین پروژه های عمرانی را در سطح شهرستان عهده دار هستند به شهرستان دعوت می شوند تا پروژه هایی مانند راه روستایی، ایستگاه پمپاژها و ... را از نزدیک بازدید، مسائل و مشکلات آنها را بررسی و رفع موانع کنند تا در روند اجرایی این پروژه ها تسریع به عمل آید.

وی خاطرنشان کرد: رفع موانع این سه ایستگاه پمپاژ و تعیین تکلیف آنها در راستای امید و خدمت به مردم که امروز در دستور کار دولت و نظام است به صورت مصوبه در خواهد آمد تا بتوان با بهره برداری از آنها گام موثری در راستای توسعه شهرستان برداشت.