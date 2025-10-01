به گزارش خبرنگار مهر، در نشستی که صبح چهارشنبه با حضور معاون عمرانی فرماندار، مدیران جهاد کشاورزی و نمایندگان دستگاه‌های اجرایی مرتبط، تصمیماتی برای تسریع در روند اجرای ایستگاه‌های پمپاژ کشاورزی در سه نقطه مهم شهرستان شامل نگل، حسن‌آباد و گندمان اتخاذ شد.

معاون عمرانی فرماندار سنندج در این جلسه با تأکید بر ضرورت تحقق هرچه سریع‌تر این پروژه‌های زیرساختی، اظهار کرد: فرمانداری شهرستان با پیگیری‌های مستمر در سطح استانی و ملی، در تلاش است تا اعتبارات مورد نیاز این طرح‌ها را از طریق منابع مختلف تأمین کند.

فردین زمانی با اشاره به اهمیت نقش جهاد کشاورزی در پیشبرد اهداف توسعه‌ای منطقه افزود: انتظار می‌رود جهاد کشاورزی استان و شهرستان نیز با بهره‌گیری از ظرفیت سایر ردیف‌های عمرانی وزارتخانه، نسبت به جذب اعتبارات موردنیاز اقدام مؤثری داشته باشند.

وی اجرای این پروژه‌ها را بر اساس الویت‌بندی اراضی بهره‌مند از طرح عنوان کرد و گفت: با توجه به محدودیت منابع، فازبندی اجرای پروژه‌ها با محوریت اراضی دارای بهره‌وری بالاتر در دستور کار قرار خواهد گرفت.

بهره‌مندی کشاورزان از منابع آبی گامی برای تامین امنیت غذایی است

زمانی اجرای سریع این طرح‌ها را زمینه‌ساز افزایش تولیدات کشاورزی، تثبیت اشتغال روستایی و رونق اقتصادی در مناطق هدف دانست و تأکید کرد: بهره‌مندی هرچه سریع‌تر کشاورزان و باغداران از منابع آبی پایدار می‌تواند گام بلندی در راستای تحقق اهداف توسعه‌ای دولت در حوزه کشاورزی و امنیت غذایی باشد.

در ادامه این جلسه، بر مشارکت تعاونی‌های کشاورزی و بهره‌برداران محلی در روند اجرای پروژه‌ها تأکید شد و معاون فرماندار خاطرنشان کرد: جلب همکاری ذینفعان از طریق تعاونی‌ها می‌تواند نقش مؤثری در کاهش زمان اجرا و افزایش بهره‌وری پروژه‌ها داشته باشد.

بخشداران شهرستان نیز مأمور شدند تا با رصد میدانی، نسبت به شناسایی و رفع مشکلات اجتماعی احتمالی در مسیر اجرای پروژه‌ها اقدام کنند.

همچنین مقرر شد امور منابع آب شهرستان با توجه به وظایف حاکمیتی خود، همکاری لازم را در طراحی و اجرای خطوط انتقال آب ایستگاه‌های پمپاژ به عمل آورد.