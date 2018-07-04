پاسخ دانشگاه پیام نور درباره اخراج اعضای هیأت علمی

به گزارش خبرگزاری مهر، دانشگاه پیام نور در جوابیه ای اعلام کرد: حقوق و مزایای افرادی که به عنوان دستیاران آموزشی در این دانشگاه مشغول فعالیت هستند، تعیین و پرداخت شده است و هیچ یک از آنان اخراج نشده اند.
در این جوابیه آمده است:
دانشگاه پیام نور، با گستره آموزشی و پژوهشی ملی و بین المللی از نظر تعداد اعضای علمی و رشتههای حضوری و نیمه حضوری با حدود ۳۹۰۶ عضو علمی و حدود ۵۰۰ هزار دانشجو یکی از زیرنظامهای اساسی وزارت علوم، تحقیقات و فنآوری محسوب میشود.
حدود ۹۰۰ نفر با عناوین قراردادی، دستیار آموزشی و پیمانی مشروط در سنوات عمدتا بین سالهای ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۲ جذب شده اند.
اغلب این افراد بدون در نظر گرفتن شاخصهای مرکز جذب اعضای علمی و حتی بدون طی مراحل گزینش عمومی شروع به کار و تدریس کرده اند.
با این وجود در طی سنوات ۹۳ به بعد با برگزاری بیش از ۴۰۰ ساعت جلسات فشرده با حضور بیش از ۱۰ عضو هیأت اجرایی جذب دانشگاه (به عبارتی ۴ هزار ساعت کار) اقدام به انجام استعلامهای سه گانه عمومی و انجام مصاحبههای علمی تخصصی کرده است.
پروندههای این افراد تشکیل و تا کنون بیش از ۸۵ درصد از پروندهها تعیین تکلیف و کمتر از ۱۵ درصد از پروندهها علیرغم اینکه فرصتهای مکرر به آنان داده شده، در حال تکمیل مدارک برای رسیدگی مجدد هستند.
به عبارتی، احکام کارگزینی بیش از ۴۳ درصد آنها صادر شده است.
برای حدود ۴۲ درصد از آنها با پیگیریهای مستمر و ارایه توضیحات و توجیهات لازم از سوی هیأت اجرایی جذب اعضای علمی دانشگاه، مجوز لازم از هیأت امنا اخذ و در عین حال صدور احکام کارگزینی مشروط سالانه آنها انجام شده است.
پس از تأیید مرکز جذب اعضای علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری احکام کارگزینی پیمانی آنها صادر خواهد شد.
کمتر از ۱۵ درصد نیز در حال طی مراحل گزینش و یا اعطای فرصت جهت تکمیل مدارک هستند.
بنابراین، تا کنون احدی از این افراد اخراج نشدهاند و علیرغم مشکلات و نقص مدارک، دانشگاه با مساعدت مالی و اعطای اعتبارات پژوهشی مناسب زمینه ارتقا آنان را فراهم آورده است.
تا کنون علیرغم اینکه دانشگاه با چالشهای مالی مواجه بوده، تمام حقوق و مزایای آنها تأمین و پرداخت شده است و قراردادهای سالانه مربوطه نیز مطابق مقررات جاری و تحت نظارت مراجع ذیصلاح نظارتی صادر شده است.
به گزارش مهر، اخیرا اعلام شده بود، بیش از ۸۰۰ عضو هیأت علمی دانشگاه پیام نور که در واحدهای مختلف این دانشگاه در سراسر کشور مشغول به فعالیت هستند و از زمان آغاز همکاری آنها نزدیک به ۱۰ سال میگذرد، حالا و در پی برخی تصمیم گیریهای سخت گیرانه وزارت علوم در سرگردانی کامل به سر میبرند؛ مدرسانی که به بهانه عدم صلاحیت در آستانه اخراج از دانشگاه قرار دارند.
