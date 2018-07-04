۱۳ تیر ۱۳۹۷، ۱۵:۳۳

در معاملات امروز بازار آزاد تهران؛

قیمت انواع سکه کاهش یافت/ طرح جدید؛ ۲میلیون و ۸۸۹هزار تومان

معاملات امروز بازار آزاد تهران با کاهش قیمت انواع سکه همراه شد و نرخ هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید به ۲ میلیون و ۸۹۴ هزار تومان رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، در معاملات امروز بازار تهران روند کاهشی قیمت انواع سکه بهار آزادی نسبت به روز گذشته ادامه یافت. بر این اساس قیمت هر قطعه سکه بهار آزادی طرح جدید به ۲ میلیون و ۸۹۴ هزار تومان و طرح قدیم به ۲میلیون و ۷۰۰ هزار تومان رسید. این در حالی است که قیمت سکه بهار آزادی طرح جدید دیروز در بازار تهران به قیمت دو میلیون و ۹۷۳ هزار تومان معامله شد.

هر قطعه نیم سکه نیز امروز  به قیمت یک میلیون و ۴۱۶ هزار تومان و هر قطعه ربع سکه با قیمت ۷۴۰ هزار تومان معامله شد. همچنین در معاملات امروز بازار تهران سکه یک گرمی ۴۱۰ هزار تومان خرید و فروش شد.

نرخ هر گرم طلای ۱۸ عیار هم به ۲۳۶ هزار و ۲۷۹ تومان کاهش یافت.

