انجام عملیات مین روبی در مزارع کرمانشاه

به گزارش خبرنگار مهر، خسرو شهبازی در جریان بازدید از پروژه شبکه های فرعی آبیاری و زهکشی غرب و شمال غرب کشور اظهار داشت: کرمانشاه یکی از قطب‌های کشاورزی کشور است، سطح اراضی کشاورزی این استان ۹۴۶ هزار هکتار است که از این میزان ۲۵ درصد آن بالغ بر ۲۴۰ هزار هکتار آبی و باقی اراضی دیم است.

وی با بیان اینکه طی سال‌های گذشته تاکنون ۷۳ هزار هکتار در قالب شبکه‌های آبیاری توسط خود مردم و کمک دولت که ۱۰ میلیون تومان به ازای هر هکتار کمک بلاعوض انجام داده، پروژه پیش رفته است، افزود: در قالب این طرح نیز تاکنون ۵۲ هزار و ۵۰۰ هکتار شیوه‌های نوین آبیاری به ویژه آبیاری نواری مهیا شده که در مجموع ۱۲۵ هزار هکتار از اراضی کشاورزی استان کرمانشاه به سیستم‌های آبیاری نوین مجهز می‌شود.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی کرمانشاه با اشاره به اینکه اولویت اصلی تجهیز اراضی کشاورزی با آبیاری طیف یا نواری است، تصریح کرد: اما به دلیل پدیده گرد و غباری که در منطقه وجود دارد سیستم آبیاری بارانی را هم طراحی کرده‌ایم تا برگ ها هم شستشو شوند.

شهبازی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه متوسط عملکرد برداشت چغندر در هکتار ۷۵ تن است، گفت: یکی از کشاورزان نمونه این استان ۱۸۲ تن در هکتار چغندر برداشت کرده ضمن اینکه میزان برداشت کلزا در استان کرمانشاه به هشت تن در هکتار رسیده که می‌توان گفت هشت برابر شده است.

این مقام مسئول با بیان اینکه مصرف انواع کود و سموم شیمیایی کاهش یافته است، افزود: اگر چه سرانه مصرف کود و سموم در کشور ۵۰۰ سی سی در هکتار و نصف استاندارد جهانی است اما همین رقم نیز در استان کرمانشاه کمتر مصرف می‌شود.

وی همچنین از کاهش ۲۸۰ تنی مصرف کود شیمیایی و سموم در سال گذشته خبر داد و گفت: تا حد امکان مین‌های سطحی در اراضی پاکسازی شده‌اند و تنها در نقاط صفر مرزی و در عمق بیش از ۶۰ سانتی متری مین‌های عمیق وجود دارد اما اراضی کشاورزی بی‌خطر هستند.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی کرمانشاه، درباره اینکه آیا وجود مین در برخی مناطق کرمانشاه موجب آلودگی محصولات کشاورزی می شود؟ و اینکه آیا بررسی هایی در این زمینه صورت گرفته است؟، افزود: در مناطقی که مین وجود داشته عملیات مین روبی انجام گرفته و پاکسازی شده است.

شهبازی با بیان اینکه در برخی مناطق مین های عمقی وجود دارد که احتمال انفجار آنها است، افزود: این مین ها بیشتر در نوار مرزی و مراتع هستند و در مزارع کشاورزی مشکلی نداریم.

وی تاکید کرد: مین ها باعث ایجاد آلودگی در محصولات کشاورزی نمی شوند چون این مین ها شیمیایی نبودند که بخواهند چنین مسائلی را ایجاد کنند.