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۱۷ تیر ۱۳۹۷، ۸:۴۸

توضیح دبیر کمیته فوتسال درباره جنجال توپ در هفته اول لیگ برتر

توضیح دبیر کمیته فوتسال درباره جنجال توپ در هفته اول لیگ برتر

دبیر کمیته فوتسال می‌گوید مشکلی که برای توپ‌های هفته اول لیگ برتر در بازی مس و پارسیان ایجاد شده بود، جدی نبود.

کاظم سلیمانی در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره اعتراض مسئولان تیم مس سونگون در ارتباط با تغییر توپ بازی این تیم با پارسیان در هفته اول لیگ برتر گفت: مسئولان تیم پارسیان اعلام کردند توپ ما قدیمی است و بهتر است با توپ دیگری بازی کنیم. از همین رو، از تیم مس که میهمان بود خواستیم توپهایشان را برای بازی در اختیارمان بگذارند.

وی افزود: بعد از گذشت چند دقیقه از بازی، تیم پارسیان متوجه شد توپهایی که تیم مس دارد جدید بوده و متفاوت با توپهایی است که آنها تمرین کرده اند. برای همین دوباره درخواست تغییر توپ مطرح شد. این مسئله اعتراض مسی ها را در پی داشت. به هر حال مشکلی نبود و بازی ادامه پیدا کرد.

کد مطلب 4340935

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