خبرگزاری مهر - گروه استان‌ها - سعید رضایی: روزهای گرم سال را یکی پس از دیگری سپری می‌کنیم و این روزها گرمای هوا به نزدیک ۵۰ درجه رسیده است و البته گاهی هم دما سرکی به بالاتر از ۵۰ درجه می‌کشد.

با افزایش گرمای هوا نیاز مردم به آب هم بیشتر می‌شود ولی هرچه هوا گرم و نیاز مردم به آب بیشتر می‌شود، آب و منابع آبی هم بیشتر ناز می‌کنند و کمتر شده و تقریبا از دسترس خارج می‌شوند.

روز به روز وضعیت بد و بدتر می‌شود و این موضوع سطح توقعات مردم را هم پائین‌تر می‌آورد؛ مردم در ابتدا از نوبت‌بندی و یک روز درمیان شدن آب ناراضی بودند ولی الان به همین نوبت‌بندی هم راضی هستند ولی در دسترسشان نیست.

نوبت‌بندی که در ابتدا یک روز درمیان بود کم‌کم بدتر شد و حالا در برخی مناطق شهرستان دشتستان به پنج روز در میان رسیده است؛ البته اگر همین نوبت‌بندی هم محقق شود مردم راضی خواهند بود.

یکی از مهمترین اعتراضات مردم مربوط به عدم اطلاع‌رسانی مناسب در مورد نوبت‌بندی آب و همچنین عدم تحقق نوبت‌ها است و در روزهایی که انتظار می‌کشند آب داشته باشند، هیچ آبی را دریافت نمی‌کنند.

آب در دشتستان بی‌برنامه است

یکی از اهالی برازجان مرکز شهرستان دشتستان به خبرنگار مهر گفت: متاسفانه روز به روز شاهد بدتر شدن وضعیت آب در شهر برازجان هستیم و چند روزی می‌گذرد و آبی وارد خانه ما نمی‌شود.

محمد افراسیابی اضافه کرد: از چهار روز پیش که یک مخزن هزار لیتری را در منزلمان آبگیری‌کرده‌ایم، هنوز هیچ آبی وارد خانه ما نشده است و مشخص نیست کی مجددا نوبت آب ما می‌رسد.

وی تصریح کرد: هر سال شاهد کمبود آب در برازجان هستیم ولی امسال وضعیت بدتر شده است و نوبت‌بندی چند روز درمیان هم محقق نمی‌شود و مشکلات همچنان پابرجا است.

یک ماه است که آب نگرفته‌ایم

از ۲۱ ماه رمضان تاکنون آبی وارد خانه ما نشده است و برای تامین آب مورد نیاز خود دست به دامن تانکرهای آبرسان شده‌ایم بهرام رضایی از اهالی شهر آب‌پخش دشتستان به خبرنگار مهر گفت: متاسفانه از ۲۱ ماه رمضان تاکنون آبی وارد خانه ما نشده است و برای تامین آب مورد نیاز خود دست به دامن تانکرهای آبرسان شده‌ایم.

وی اضافه کرد: هزینه دریافت آب از این تانکرها بسیار زیاد است و برای آب شرب خود هم باید از فروشگاه‌های آب تصفیه خرید کنیم که در مجموع هزینه بسیار بالایی را در ماه متحمل می‌شویم.

رضایی تصریح کرد: در برخی از نقاط شهر شاهد آبرسانی چند روز در میان هستیم ولی خانه‌های ما در منطقه‌ای است که حدود یک ماه پیش تاکنون آبی را دریافت نکرده‌ایم و مسئولان هم چواب قانع‌کننده‌ای به ما نمی‌زنند.

نوبت‌بندی‌هایی که رعایت نمی‌شود

یکی از جوانان دشتستانی با انتقاد از وعده‌های بی اساس مسئولان استان بوشهر، اظهار داشت: هر سال مسئولان وعده‌هایی را برای رفع مشکل آب می‌دهند ولی باز هم مشکلات پابرجا است.

باید در فصل زمستان مشکلات آبرسانی و تامین منابع آبی حل شود تا الان به مشکل نخوریم ولی انگار در زمستان کسی به فکر تابستان نیست محمد ناصحی تصریح کرد: هر سال در تابستان که مشکلات آب افزایش می‌یابد مسئولان وعده می‌دهند که مشکل در سال بعد حل می‌شود ولی باز هم مشکلات پابرجا است.

وی ادامه داد: اکنون زمان حل مشکل نیست و باید در فصل زمستان مشکلات شبکه‌های آبرسانی و مشکلات تامین منابع آبی حل شود تا الان به مشکل نخوریم ولی انگار در زمستان کسی به فکر تابستان نیست.

این روزها مردم در شهرها و روستاهای دشتستان بدترین شرایط آبی را تجربه می‌کنند و بی‌آبی مردم را به ستوه آورده است و این وضعیت به هیچ وجه برای این مردم قابل تحمل نیست و در برخی نقاط این شهرستان شاهد تجمع مردم در اعتراض به بی‌آبی هستیم.

جولان تانکرهای آبرسان

حالا با این وضعیت آب در شهرستان دشتستان شاهد جولان تانکرها و تراکتورهای آبرسان هستیم که هر روز قیمت جدیدی را برای ارائه آب و پر کردن مخازن آب در خانه‌ها تعیین می‌کنند.

بسیاری از مردم که دسترسی لازم را به آب ندارند، این روزها دست با دامن تانکرهای آبرسان شده‌اند و روزانه باید هزینه بالایی را برای تامین آب خود پرداخت کنند و البته سختی‌هایی را نیز متحمل می‌شوند.

فروشگاه‌های آب تصفیه‌ای نیز این روزها رونق بیشتری گرفته‌اند و به علت مراجعه بیشتر مردم شاهد ازدحام و گاها صف جلوی این فروشگاه‌ها هستیم.

وضعیت آب دشتستان بحرانی است

نماینده مردم دشتستان در مجلس شورای اسلامی به خبرنگار مهر گفت: در شهرستان دشتستان شاهد بحران شدید آبی هستیم و مردم از این وضعیت در عذاب هستند.

محمد باقر سعادت به پیگیری‌های خود برای رفع مشکلات آب در این شهرستان اشاره کرد و ادامه داد: با معاون وزیر و مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب و استاندار بوشهر و مسئولان نشست‌های متعددی را داشته‌ایم.

برداشت غیرقانونی توسط موتور پمپ‌ها در کازرون را می‌توان به عنوان یکی از مهمترین دلایل مشکلات آب در دشتستان عنوان کرد وی از حفاری ۱۰ حلقه چاه جدید در دشتستان برای رفع مشکل خبر داد و اضافه کرد: برداشت غیرقانونی توسط موتور پمپ‌ها در کازرون را می‌توان به عنوان یکی از مهمترین دلایل مشکلات آب در دشتستان عنوان کرد.

نماینده مردم دشتستان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به پرداخت هزینه‌هایی به کشاورزان استان فارس برای جلوگیری از برداشت آب از رودخانه توسط کشاورزان، بیان کرد: مسئولان فارس باید از برداشت غیرقانونی توسط این موتورپمپ‌ها جلوگیری کنند.

وی با اشاره به پیگیری موضوع از طریق وزارت کشور و وزیر اطلاعات، افزود: تنها راه نجات مردم از این وضعیت بی آبی در دشتستان و دیگر نقاط استان بوشهر جلوگیری از برداشت غیرقانونی آب است.

سعادت با بیان اینکه از ۵۵ روز پیش تا کنون استان بوشهر در بحران شدید آب است، تصریح کرد: مسئولان ذیربط باید هرچه سریع‌تر برای رفع مشکل آب در استان بوشهر وارد عمل شوند.

مسئولان استان فارس به وعده‌ها عمل کنند

معاون امور عمرانی استاندار بوشهر نیز با اشاره به تامین بخش عمده آب استان بوشهر از طریق استان‌های هم‌جوار، اظهار داشت: تفاهم‌نامه‌ای با مسئولان استان فارس برای انتقال روزانه ۸۲ هزار مترمکعب آب از کازرون به استان بوشهر منعقد شد.

مهرداد ستوده اضافه کرد: به منظور آبرسانی از کازرون به استان بوشهر، نقدا ۱۴۰ میلیون ریال به‌ازای هر هکتار به کشاورزان پرداخت شده است تا کشاورزان منطقه اقدام به کشت نکنند تا آب مورد نیاز استان بوشهر تأمین شود.

وی خاطرنشان کرد: استان فارس وعده‌ها را محقق نساخته است و این موضوع باعث شده تا مشکلات بی آبی در دشتستان و استان بوشهر تشدید شود و امیداریم مسئولان فارس هرچه زودتر آب مورد نیاز استان را تحویل دهند.

تأمین آب دشتستان از خط کوثر

معاون امور عمرانی استاندار بوشهر از تسریع در حفر چاه‌های در دست اجرا و حفاری ۱۰ حلقه چاه‌ جدید خبر داد و اضافه کرد: تأمین بخشی از آب دشتستان از طریق خط کوثر نیز در دستور کار قرار گرفته است.

وی با عذرخواهی از مردم استان بوشهر و به‌ویژه دشتستان به خاطر مشکلات آبی موجود، اضافه کرد: همه مسئولان در حال تلاش برای تسریع در رفع مشکل آب در شهرستان دشتستان هستند.

اینکه مشکلات هر سال تکرار می‌شود بیانگر این است که با عبور از فصل گرم سال، مشکلات فراموش می‌شود و بار دیگر با آغاز تابستان مسئولان به یاد مشکلات می‌افتند.

استان بوشهر در کنار خلیج فارسی ظرفیت بسیار مهمی برای توسعه آبشیرین‌کن‌ها و حتی تامین آب مورد نیاز کل کشور دارند که باید توسعه این تاسیسات در دستور کار قرار گیرد.