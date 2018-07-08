داد بیکاری در ستادبازسازی/ ادامه تخریب اوقاف

به گزارش خبرنگار مهر، ستاد هماهنگی بازسازی مناطق زلزله‌زده استان کرمانشاه شامگاه گذشته با حضور یک کنسرسیوم بانکی که برای انعقاد تفاهم‌نامه مشارکت در بازسازی این مناطق به کرمانشاه سفر کرده بودند برگزار شد، البته این جلسه یک مهمان ویژه هم داشت.

علاوه بر حضور حسین زاده، افخمی و چقازردی مدیران عامل بانک‌های ملی، صنعت و معدن و سپه، محمد سعیدی‌کیا رییس بنیاد مستضعفان کشور هم در این جلسه حاضر بود تا شاید برای برخی مشکلات استان راهگشایی کند.

در این جلسه ابتدا قرار شد مشکلات و مسائل بانکی پیش‌روی بازسازی مناطق زلزله‌زده مطرح شود تا مدیران عامل حاضر بانکها در صورت لزوم دستورات لازم را برای تسهیل فرآیندها صادر کنند، اما با وجود اینکه در اغلب جلسات ستاد هماهنگی بازسازی همه از روند کند اعطای تسهیلات بانکی گله‌مند بودند در این جلسه همه از معاون بنیاد مسکن تا خود استاندار از بانکها تقدیر و تشکر کردند!

کمترین موضوع مطرح شده که مهدیان معاون بازسازی بنیاد مسکن به آن اشاره کرد مشکل واحدهای پیلوت مسکونی برای دریافت تسهیلات بود و بقیه مسئولان این حضور مدیران عامل بانکها را غنیمت شمرده و به دنبال قول گرفتن از آنها برای سرمایه‌گذاری و مشارکت در پروژه‌های اقتصادی استان بودند که افخمی مدیرعامل بانک سپه آب پاکی را روی دستشان ریخت و اعلام کرد بانکها نمی‌توانند سرمایه‌گذاری مستقیم انجام دهند اگر برای پروژه‌ای سرمایه‌گذار دارید معرفی کنید تا تسهیلات در اختیارش قرار دهیم.

خواسته نمایندگان مجلس چه بود؟

برخی‌ها همچون سلیمانی نماینده مردم هرسین، صحنه و کنگاور در مجلس هم در این وسط به دنبال دریافت سهمی برای حوزه‌های انتخابی خود بود و در حالی که موضوع جلسه ستاد بازسازی و مشکلات این حوزه بود، بیشتر بحث سلیمانی این بود که تمام توجهات متوجه غرب استان نباشد و شرق را هم در نظر داشته باشید!

حجت الاسلام حسینی‌کیا نماینده مردم سنقروکلیایی در مجلس هم در ادامه زلزله بیکاری را مخرب تر از زلزله غرب استان دانست و خواستار توجه ویژه بانکها و بنیاد مستضعفان به موضوع ایجاد اشتغال به ویژه در سنقر شد!

صفری نماینده مردم کرمانشاه در مجلس هم با بانکها کاری نداشت و کلا روی صحبتش با بنیاد مستضعفان بود و بر لزوم مشارکت این بنیاد در حوزه دامپروری و ایجاد مرکز تکثیر نژادهای پربازده و ایجاد مراکز تولید و تکثیر گیاهان دارویی تاکید کرد و از رییس بنیاد مستضعفان خواست تا در پروژه‌های استانی از نیروهای بومی استفاده کنند!

اما جاسمی دیگر نماینده مردم کرمانشاه هم به مشکل بیکاری استان اشاره کرد و خواستار تشکیل جلسه مجمع نمایندگان استان با شورای هماهنگی بانکها برای همکاری بیشتر و استفاده بهتر از ظرفیت بانکها در این خصوص شد که مورد استقبال مدیران عامل بانکها هم قرار گرفت.

در ادامه نوبت به تجری نماینده مردم قصرشیرین، سرپل‌ذهاب و گیلان‌غرب در مجلس رسید که وی همچون همیشه به انتقاد از برخی دستگاه‌ها به خاطر عدم مشارکت در بازسازی پرداخت و از سازمان اوقاف و امور خیریه و بنیاد شهید امور ایثارگران و بیمه‌ها به شدت ابراز گلایه کرد.

این موضوع به حدی تند مطرح شد از سوی تجری که حتی دقایقی از این جلسه را با مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان تنش لفظی پیدا کردند، تجری معتقد بود که اوقاف متولی مساجد است اما با وجود شروع بازسازی تمام نقاط شهرستان‌های زلزله‌زده هنوز مساجد و بقاع متبرکه آسیب‌دیده که متولی آنها اوقاف است هیچ تغییر وضعیتی نداشته‌اند.

وی تصریح کرد: اوقاف و امور خیریه سال‌ها از بقعه احمدبن اسحاق به عنوان یک منبع درآمدی فربه استفاده کرده و درآمدزایی داشته اما هنوز بعد از ۸ ماه از زلزله هیچ اقدامی برای بازسازی این بقعه انجام نداده است.

تجری حتی با لحن تمسخرآمیزی خطاب به مدیرکل نوسازی مدارس استان گفت لطفا به اوقاف هم یاد بدهید که چگونه از ظرفیت خیران استفاده کند.

همچنین فلاحت پیشه و مصری نمایندگان غایب جلسه شب گذشته بودند.

دولت سال‌هاست یک‌ ریال بودجه مساجد به ما نداده است

حجت‌الاسلام عباسیان مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان در ادامه برای ارائه توضیحات در خصوص تخریب اوقاف از سوی تجری کسب اجازه کرد و گفت: در سازمان مرکزی به اجماع رسیدند که چون بنیاد مسکن قبلا در ساخت مساجد زلزله‌زده موفق عمل کرده است کار بازسازی این مساجد را هم بر عهده بگیرد.

وی افزود: اعتبار مساجد و اوقاف صفر است و چند سال است که دولت حتی یک ریال به ما نمی‌دهد، ما هم نمی‌توانیم نیت موقوفات را تغییر دهیم و از درآمدهای آن در جای دیگر استفاده کنیم، بقعه احمدبن اسحاق ماهانه ۱.۵ میلیون تومان درآمد داشته و ما سالانه بین ۵۰ تا ۷۰ میلیون برای آن صرف کرده‌ایم.

آب پاکی بانک صنعت و معدن روی دست استاندار

در حالی که استاندار کرمانشاه خواستار همکاری بانکها و مشکارت آنها در پروژه‌های اقتصادی استان شده بود، افخمی مدیرعامل یکی از بانکها اعلام کرد که بانکها امکان سرمایه‌گذاری مستقیم ندارند و فقط می‌توانند تسهیلات مالی ارائه کنند و قول داد که در صورت معرفی سرمایه‌گذاران از سوی استان حتما آنها را تامین مالی خواهند کرد.

وی بیان داشت: از منابع ارزی هم می‌توان استفاده کرد، بانک ها در تامین مالی محدودیت دارند و شاید امکان پاسخگویی به تمام استان ها را نداشته باشند.

افخمی با بیان اینکه با وجود محدودیت بانکها اما از ظرفیت آنها خوب استفاده نمی شود، گفت: در پروژه‌های بزرگ همچون راه‌آهن و فرودگاه می‌توانیم کمک کنیم به طور مثال راه آهن کرمانشاه خسروی حداقل ۵۰۰ میلیون دلار نیاز دارد و برای تامین مالی آن می‌توانیم به استان کمک کنیم.

وی اشاره‌ای به تفاهم‌نامه 22 میلیارد تومانی منعقده بانکها و استانداری برای مشرکت در امر بازسازی داشت و تصریح کرد: این کار حاصل کمک بانک‌های دولتی بوده و هزینه‌ای است که کارکنان بانکها تامین کردند و ۵ هنرستان و دبیرستان و تجهیزات پزشکی با آن تامین می‌شود.

وی آمار بیکاری کرمانشاه را به یک سونامی تشبیه کرد که کار را برای ایجاد اشتغال دشوار کرده است و همچنین از آمار پایین سرمایه‌گذاری در استان انتقاد کرد و گفت: سرمایه‌گذاری اگر همین روند را داشته باشد 35 سال دیگر طول می‌کشد تا شغل ایجاد کنیم.

استقبال از همکاری استان با شورای هماهنگی بانکها

چقازردی مدیرعامل بانک دیگر هم در ادامه با استقبال از پیشنهاد جاسمی نماینده مردم کرمانشاه در مجلس شورای اسلامی در مورد همکاری مجمع نمایندگان استان با شورای هماهنگی بانکها از این پیشنهاد استقبال کرد و و گفت: ما برای این موضوع اعلام آمادگی می‌کنیم.

نظری مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان کرمانشاه هم در ادامه قول داد تا ۵۳ مدرسه روستایی مناطق زلزله‌زده تا اول مهرماه تحویل شود و کار بازسازی مدارس شهری هم با تصمیم سازمان مرکزی در ۱۶ پروژه آغاز شده است.

محمدی معاون دانشگاه علوم پزشکی هم گزارشی از وضعیت پروژه‌های بهداشتی درمانی این مناطق ارائه کرد و گفت که پروژه‌های کوچک را از مهرماه شروع به افتتاح می‌کنیم.

وی از شروع به کار بازسازی بیمارستان ۹۶ تختخوابی اسلام‌آباد غرب تا یک ماه آینده خبر داد و افزود: خانه بهداشت و بیمارستان سرپل ذهاب هم بر عهده دانشگاه است و اورژانس این بیمارستان هم در جریان زلزله‌ تخریب شده که امیدواریم تا پایان سال به بهره‌برداری برسد.

ممنوعیت استفاده از آب شرب در بازسازی مناطق زلزله‌زده

استاندار کرمانشاه در پایان استفاده از آب شرب روستاها و شهرهای مناطق زلزله‌زده در بازسازی و ساخت و ساز را ممنوع اعلام کرد و از فرمانداران خواست تا در صورت عدم رعایت این موضوع توسط بنیاد مسکن از این موضوع جلوگیری کنند. وی افزود: بحران آب در کنار بحران زلزله اگر اتفاق بیفتد نمی‌توان اوضاع را مدیریت و کنترل کرد.