منوچهر حبیبی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن گرامیداشت هفته دفاع مقدس و آغاز سال تحصیلی جدید، اظهار داشت: سلام و احترام دارم خدمت همه هم‌استانی‌های عزیز. امروز در ادامه سلسله برنامه‌های "دوشنبه‌های پیگیری در پایتخت"، چهار نشست مهم در تهران برگزار شد که نتایج قابل توجهی برای توسعه استان به همراه خواهد داشت.



وی نخستین دیدار خود را با مدیرعامل بانک صنعت و معدن کشور عنوان کرد و گفت: در سفر اخیر رئیس‌جمهور به کرمانشاه، ۳۸ همت تسهیلات بانکی برای استان مصوب شد که سهم بانک صنعت و معدن دو هزار میلیارد تومان بود. امروز پیگیر پرداخت این تسهیلات بودیم که خوشبختانه با دستور مدیرعامل بانک صنعت و معدن، یک همت از این رقم به استان ابلاغ شد تا از طریق شعب استانی پرداخت آغاز شود و واحدهای معرفی‌شده بتوانند تسهیلات دریافت کنند.



حبیبی افزود: در همین نشست مقرر شد طرح حمایت از اصناف استان نیز به صورت پایلوت در کرمانشاه اجرا شود تا اصناف بتوانند تا سقف ۵۰۰ میلیون تومان از تسهیلات بانکی بهره‌مند شوند. این اقدام می‌تواند کمک شایانی به پویایی اقتصادی و رونق کسب و کارهای خرد در استان داشته باشد.



استاندار کرمانشاه دیدار دوم خود را با رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه کشور دانست و گفت: با توجه به اختلافاتی که برخی دستگاه‌های اجرایی با اوقاف داشتند، مقرر شد با میانجیگری استانداری این مشکلات حل‌وفصل شود. همچنین برای بدهی‌ها و مطالبات اوقاف نیز راهکاری با درصدی از تخفیف اندیشیده شد تا دستگاه‌ها بتوانند امور خود را پیش ببرند.



وی ادامه داد: یکی از مسائل مهم، مشکلات نمایشگاه بین‌المللی کرمانشاه بود که به دلیل وقفی بودن زمین آن با موانعی روبه‌رو شده بود. خوشبختانه دستور لازم صادر شد تا این مشکل برطرف شود و نمایشگاه بتواند به فعالیت خود ادامه دهد. علاوه بر آن، در زمینه گسترش برنامه‌های قرآنی، سرمایه‌گذاری‌های کشاورزی، کشت و صنعت و حمایت از اقشار نیازمند نیز توافقات خوبی با سازمان اوقاف حاصل شد.



حبیبی سومین نشست را با معاون ارزی بانک مرکزی عنوان کرد و گفت: یکی از پروژه‌های بزرگ صنعتی استان، احداث پالایشگاه شیر در شهرستان دالاهو است که با مشکلات ارزی برای دریافت تسهیلات بانکی مواجه بود. این طرح با سرمایه‌گذاری نزدیک به ۷ هزار میلیارد تومان قرار است به بهره‌برداری برسد. امروز با حضور سرمایه‌گذار و مسئولان بانک مرکزی خوشبختانه مشکل برطرف شد و مسیر دریافت تسهیلات بانکی هموار گردید.



وی درباره چهارمین دیدار خود گفت: در نشست با مسئولان هلدینگ باختر نیز بر ضرورت سرمایه‌گذاری بیشتر این مجموعه در استان تأکید شد. باختر پلیمر سرمایه قابل توجهی در کرمانشاه دارد و پیشنهاد شد علاوه بر حوزه پتروشیمی، در بخش‌هایی همچون کشت و صنعت و انرژی‌های تجدیدپذیر به‌ویژه احداث پنل‌های خورشیدی سرمایه‌گذاری کند. خوشبختانه آنان اعلام آمادگی کردند که با معرفی پروژه‌های اولویت‌دار استان، در این بخش‌ها ورود جدی داشته باشند.



استاندار کرمانشاه همچنین در خصوص مصوبه دولت برای همراهی والدین دانش‌آموزان در نخستین روز سال تحصیلی گفت: با تصمیم اتخاذ شده، والدینی که فرزند دانش‌آموز دارند، می‌توانند فردا (اول مهر) به‌صورت شناور تا ساعت ۹ صبح در محل کار خود حاضر شوند تا فرصت همراهی با فرزندانشان در روز نخست مدرسه فراهم باشد. این تصمیم در راستای احترام به جایگاه علم و دانش و تقویت روحیه دانش‌آموزان اتخاذ شد.



حبیبی در پایان ابراز امیدواری کرد: با این پیگیری‌ها و حمایت‌های ملی، استان کرمانشاه بتواند در مسیر توسعه گام‌های محکم‌تری بردارد و پاسخ شایسته‌ای به مطالبات مردم داده شود.