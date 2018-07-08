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۱۷ تیر ۱۳۹۷، ۹:۳۷

با ابلاغ جهانگیری؛

تعرفه آب و برق دستگاه‌های اجرایی در تابستان تغییر کرد

تعرفه آب و برق دستگاه‌های اجرایی در تابستان تغییر کرد

هیات وزیران نحوه محاسبه تعرفه برق ساعات اوج بار دستگاه های اجرایی و تعیین الگوی مصرف برق خانگی در ماه‌های گرم سال را تعیین کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، وزارت نیرو پیرو تصمیمات اتخاذ شده در جلسه ۲۸ خردادماه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی و به منظور تحقق اهداف سیاست های ابلاغی اقتصاد مقاومتی و اصلاح الگوی مصرف انرژی، با توجه به شرایط بحرانی و نیاز به مدیریت مصرف و جلوگیری از رشد بی‌رویه مصارف اوج بار برق در ایام گرم سال، پیشنهادی را جهت تصویب در هیئت وزیران ارایه کرد که در جلسه ۱۰ تیرماه هیئت وزیران مورد تصویب قرار گرفت.

در این تصویب نامه آمده است: تعرفه برق ساعات اوج بار دستگاه های اجرایی موضوع ماده(۱) قانون برگزاری مناقصات و نیروهای مسلح در بازه زمانی اول خردادماه تا پایان شهریورماه هرسال با ضریب (۱/۲) نسبت به تعرفه اوج بار مصوب محاسبه و دریافت خواهد شد.

همچنین در خصوص صرفه جویی در مصرف آب نیز در این تصویب نامه بر لزوم نصب لوازم کاهنده مصرف آب در ساختمان های اداری ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ و کاهش ۲۰ درصدی مصرف آب نسبت به دوره مشابه در سال ۱۳۹۶ تاکید شده است.

در این بند از تصویب نامه تصریح شده: در صوت عدم مدیریت نسبت به دوره مشابه سال قبل، حجم مصرف اضافه با نرخ دو برابر تعرفه موجود محاسبه و دریافت خواهد شد.

این مصوبه در تاریخ ۱۳ تیرماه سال جاری برای اجراء به وزارت خانه های نیرو، امور اقتصادی و دارایی، کشور، نفت، جهاد کشاورزی، صنعت، معدن و تجارت، سازمان برنامه و بودجه، سازمان صدا و سیما و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ابلاغ شده است.

کد مطلب 4341272

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