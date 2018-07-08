زمان اجرای پروژه های عمرانی به دلیل تحریم ها باتاخیر مواجه است

به گزارش خبرنگارمهر، سید احسن علوی امروز یکشنبه در نشستی با جمعی از خبرنگاران استان با اشاره به اینکه کردستان در بخشی از زیرساخت ها نسبت به سایر استان های کشورشرایط مطلوبی ندارد، گفت: در دوره ای که پول واعتبار و امکان انجام فعالیت های مختلف به ویژه اقتصادی بود، کردستان درگیر جنگ وناآرامی ها شده بود.

وی عنوان کرد: امروز که این منطقه از امنیت بالایی برخوردار است وضعیت تخصیص اعتبارات به دلیل مسائل سیاسی واقتصادی با مشکلات فراوانی مواجه شده است.

وی یکی از پروژه های حیاتی در حوزه راه استان را کریدورشمال-جنوب خواند و بیان کرد: قسمت اعظم این پروژه در جغرافیای استان ما قرار گرفته و اکثر قرارداد مسیرهای آن به غیر از یک مسیر به طول پنج کیلومتر با پیمانکار منعقد شده است.

نماینده مردم شهرستان های سنندج، دیواندره و کامیاران در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه امسال، سال خوبی از لحاظ تخصیص اعتبارات عمرانی نیست، افزود: به دلیل تحریم ها فروش نفت کاهش یافته و صادرات هم به بسیاری از کشورها تحت تاثیر این مسئله قرار گرفته است.

علوی از سفر وزیر راه و شهرسازی درآینده ای نزدیک به استان خبرداد و اظهارداشت: قرار شده سرمایه گذار خارجی برای اجرای پروژه راه آهن از طریق فاینانس انتخاب و واگذار شود.

وی با اشاره به اینکه انتقال ایستگاه صلوات آباد به داخل شهر سنندج به وسیله مشاور خارجی در حال طراحی است، افزود: برنامه زمانبندی شده برای اتمام این پروژه دو سال دیگر است.

وی در پاسخ به سوال خبرنگار مهر مبنی براینکه آیا با شرایط تحریم کنونی و مشکلات پیش آمده پروژه راه آهن در موعد زمان بندی شده به اتمام خواهد رسید، گفت: کمتر برنامه ریزی دقیق در کشورما انجام شده که این به دلیل نبود سیستم و متکی بودن به شخص است.

نماینده مردم شهرستان های سنندج، دیواندره و کامیاران در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: قطعا تحریم اثرات نامطلوبی در بخش های مختلف کشورمان خواهد داشت و به همین دلیل این کارها و پروژه ها هم محکوم به تاخیر است.

علوی اضافه کرد: امیدواریم زمان بندی به گونه ای باشد که این دو پروژه ذکر شده در استان تکمیل و به بهره برداری برسد.

وی اظهارداشت: علاوه بر وجود معارض ملکی در مسیر اجرای پروژه راه آهن، صعب العبور بودن منطقه هم منجر شده هزینه بیشتری نیاز داشته باشد.

وی در بخش دیگری از سخنانش گفت: ما نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی با توجه به شرایط پیش آمده به این نتیجه رسیدیم که باید در بخش هایی دولت را حمایت کنیم.

نماینده مردم شهرستان های سنندج، دیواندره و کامیاران در مجلس شورای اسلامی لازمه تخصیص اعتبارات بیشتر در استان را همکاری وهمراهی نمایندگان مردم در مجلس خواند و گفت: قطعا با درگیری و دعوا و کشمکش هیچ کاری انجام نخواهد شد.

علوی عنوان کرد: در مقابل نماینده یا هر مدیری که صرفا برای خود کار کند، خواهم ایستاد چراکه چنین عملی منجر به بدبینی و سرخوردگی مردم خواهد شد.