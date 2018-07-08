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۱۷ تیر ۱۳۹۷، ۱۰:۱۲

در جلسه شورای شهر تهران مطرح شد؛

بی توجهی به مصوبات شورا در تامین مالی توسعه مترو

بی توجهی به مصوبات شورا در تامین مالی توسعه مترو

رئیس کمیته بودجه و نظارت شورای شهر تهران در خصوص لزوم توجه به اجرای مصوبات شورا در تامین مالی توسعه مترو تذکر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، مجید فراهانی در جلسه علنی روز یکشنبه شورای شهر تهران با بیان اینکه تامین مالی، نیاز اساسی توسعه و تجهیز مترو به شمار می آید و در این راه شورای اسلامی شهر تهران در دوره پنجم و ادوار گذشته مصوبات خوبی برای تامین مالی توسعه مترو پیش بینی و به تصویب رسانده است، گفت: مصوباتی که ظاهرا یا مدیران شهرداری از آن بی‌اطلاع اند یا به اجرای آن علاقه ای ندارند و باید تمهیدات ویژه ای از سوی شهردار  تهران برای پایبندی و اجرای به موقع مصوبات شورای اسلامی شهر تهران چه در دوره پنجم و چه ادوار پیشین به عمل آید تا ما با بی توجهی مدیران اجرایی شهرداری به مصوبات شورا مواجه نباشیم.

وی ادامه داد: بر اساس مصوبات شورای اسلامی شهر تهران، شهرداری مکلف بوده است بر اساس مصوبه مجوز اخذ عوارض توسعه حمل و نقل ریلی در شهر تهران؛ مصوب سال ۱۳۸۷ به میزان ۲۰ درصد بهای صدور مجوز سالیانه ورود به محدوده طرح ترافیک را علاوه بر نرخ مصوب دریافت و وجوه حاصله را در جهت تسریع اجرای پروژه های حمل و نقل ریلی هزینه کند.

رئیس کمیته بودجه و نظارت شورای شهر تهران افزود: دوم اینکه بر اساس مصوبه مجوز اخذ عوارض توسعه حمل و نقل ریلی به هنگام صدور پروانه های ساختمانی مصوب سال ۱۳۹۳ به میزان ۲ درصد عوارض ماخوذه بابت صدور پروانه های ساختمانی شامل زیربنا، تغییر کاربری، پذیره، مازاد تراکم، پیش آمدگی و سایر عوارض ذیربط را به عنوان عوارض توسعه حمل و نقل ریلی دریافت و به حساب شرکت راه آهن شهری تهران و حومه (مترو) واریز و گزارش عملکرد آن را هر سه ماه یکبار به شورا ارائه نماید.

به گفته وی، سوم آنکه بر اساس بند ۷ ماده ۶ اساسنامه شرکت توسعه مجتمع های ایستگاهی مترو تهران و حومه، مصوب سال ۱۳۹۴ می بایست درآمد حاصل از خدمات مجتمع‌های ایستگاهی مترو به ساخت و توسعه مترو اختصاص یابد.

فراهانی تصریح کرد: این موارد بخشی از مصوبات تکلیفی شورای اسلامی شهر تهران در مسیر تامین مالی پایدارمترو برای توسعه و تجهیز این شبکه حمل و نقل عمومی شهر بوده است که هر چند ما در چارچوب بودجه سالیانه شهرداری تهران و شرکت مترو نیز آن را مورد تصویب قرار می دهیم، اما در اجراء گرفتار چالش هایی است که سبب شده است تا توسعه و تجهیز مترو را با مشکل تامین مالی مواجه کند.

رئیس کمیته بودجه و نظارت شورای شهر تهران خاطرنشان کرد: امیدوارم با اقدام به موقع و موثر شما همکاران عزیز به ویژه هیئت رئیسه شورا و پیگیری های آقای افشانی شهردار تهران شاهد ادای حق به شهر با توسعه و تجهیز مترو از طریق اجرای دقیق و به موقع مصوبات شورا باشیم.

کد مطلب 4341343
نورا حسینی

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