پرداخت سود سهام سرمایه گذاری خوارزمی در شعب بانک صادرات ایران

به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر و به نقل از بانک صادرات ایران، این بانک طی اطلاعیه‌ای از کلیه سهامداران حقیقی شرکت سرمایه گذاری خوارزمی با نماد «وخارزم» خواست تا جهت دریافت سود سهام سال مالی منتهی به پایان خردادماه سال ٩٦ به تمامی شعب بانک صادرات ایران در سراسر کشور مراجعه کنند.

در این اطلاعیه در خصوص شرایط پرداخت سود سهام، از سهامداران حقیقی این شرکت خواسته شده با مراجعه حضوری به شعب بانک صادرات ایران نسبت به دریافت نقدی یا واریز آن به حساب‌های سپهری خود اقدام کنند. مهلت دریافت سود نقدی «وخارزم» از ١٠ تیر ماه سال جاری به مدت یکسال تعیین شده است.

علاوه براین، پرداخت سود سهام به افراد کمتر از ١٨ سال، پس از احراز هویت کامل و دریافت کپی شناسنامه و کارت ملی صرفاً به ولی (پدر) بلامانع خواهد بود.

در این اطلاعیه همچنین پرداخت سود سهام به نماینده قانونی سهامدار فقط به ارائه وکالت نامه رسمی معتبر منوط شده است.

بانک صادرات ایران به دلیل برخورداری از حدود ٣٠٠٠ واحد بانکی فعال در نقاط مختلف کشور و بستر های نوین بانکداری الکترونیک، حضور کم نظیری در ارائه انواع خدمات بانکی و مالی به هموطنان دارد.