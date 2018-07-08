سطح کیفیت زندگی مردم با تلاش بیشتر باید افزایش یابد

به گزارش خبرنگار مهر، سید مصطفی موسوی صبح یکشنبه با اعلام این خبر در جمع خبرنگاران اظهار داشت: ارزیابی های میدانی به منظور شناسائی کاستی های احتمالی در حوزه اجرائی و شناخت معضلات پیش رو فعالیت های جاری در مقیاس ناحیه و محله در دست انجام است که می تواند با شناخت و ارائه راهکارهای اجرایی منجر به ارتقاء کیفیت عملکرد مدیریت شهری شود.

موسوی به تغییر روند ارزیابی های ستادی اشاره کرد و افزود: با توجه به اهمیت جایگاه نواحی، فرایند نظارت ستادی با رویکرد افزایش آگاهی و دانش تخصصی پرسنل انجام می شود تا با ارائه عملکرد بهینه و با تکیه بر دانش روز به ارائه خدمات بهتر منجر به افزایش رضایتمندی شهروندان تهرانی شود.

وی با اشاره به اینکه حوزه اجتماعی وظیفه ی سنگینی در قبال آموزشهای شهروندی و فرهنگ سازی بر عهده دارد گفت: با ارائه آموزشهای شهروندی هدفمند و ارتقاء سطح مشارکت شهروندان در اداره شهر بخش عمده ای از مسائل و دغدغه های شهری مرتفع و شرایط برای داشتن شهری زیست پذیر فراهم می شود.

موسوی مدیریت بر تولید، جمع آوری، تفکیک و انتقال پسماند شهری را یکی از مهمترین وظائف مدیریت شهری برشمرد و افزود: هزینه های جمع آوری و انتقال زباله های شهری بسیار بالاست و نقش مشارکت مردم در تولید زباله کمتر، تفکیک از مبدأ و هزینه های مربوط می تواند تأثیر بسزایی در کاهش هزینه های شهری و بهبود کیفیت زندگی برجای بگذارد.

وی زمینه های مشارکت جوئی شهروندان منطقه ۲۰ را مثبت ارزیابی کرد و گفت: بالا بودن روحیه مشارکت در اداره شهر نشانگر احساس تعلق بالا نسبت به محیط زندگی و محله است و بزرگترین فرصت تحقق شهر زیست پذیر از این طریق محقق می شود و بالا بودن تعلق اجتماعی و مشارکت و روحیه مطالبه گری بالا در منطقه ۲۰ قابل تقدیر و بسیار ارزشمند است.

موسوی با تاکید بر نکات مهم ارزیابی ها اعم از بازدید میدانی موثر مدیران نواحی، توجه به سرانه های محله و رفع کمبودها در تدوین برنامه سوم شهرداری توسعه، بهره برداری مناسب از سامانه های مدیریتی و نظارتی نظیر سامن، استفاده از شناسنامه ی معابر برای رصد صحیح نگهداشت شهری، نظارت بیشتر و دقت در امور ساخت و سازی شهری، زمینه ساز مشارکت مردم در اداره شهر در مقیاس محلات، توجه جدی تر نواحی را در این امور خواستار شد. براساس گزارشات ارائه شده از سوی کارشناسان امورمناطق شهرداری تهران، نواحی یک و دو و چهار در سرانه تولید زباله شهری شرایط مطلوب تری داشته اند و ناحیه دو ،هشتمین رتبه نواحی شهر تهران را در کاهش تولید زباله شهری بخود اختصاص داده است.

سید احمد صفوی شهردار منطقه ۲۰ نیز فرایند نظارت نواحی و ارزیابی عملکرد مجموعه اجرائی نواحی را اثر گذار دانست و گفت : نظارت بر نحوه ی اجرای فعالیت ها در سطح ناحیه موجب حل و فصل مشکلات و تبع آن ارتقاء کیفیت عملکردی و نقش آفرینی موثر محور مدیریت شهری خواهد شد.

صفوی ادامه داد: می باید از تمامی ظرفیت های موجود برای رفع اشکالات اجرائی و خدمت گزاری مطلوب تر به شهروندان و بهبود کیفیت زندگی مردم استفاده کنیم.

روند نظارت ستادی با حضور مدیرکل- معاونان و کارشناسان هماهنگی و نظارت و پیگیری امورمناطق شهرداری تهران در قالب بازدید میدانی و جلسه بررسی عملکرد نواحی منطقه ۲۰ طی دو روز انجام پذیرفت.