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۱۷ تیر ۱۳۹۷، ۱۱:۲۶

رئیس سازمان فضای سبز شهرداری یاسوج خبر داد:

نصب ۸۰۰ نیمکت و سطل زباله در پارک های شهر/ نوسازی نیمکت ها

نصب ۸۰۰ نیمکت و سطل زباله در پارک های شهر/ نوسازی نیمکت ها

یاسوج- رئیس سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهرداری یاسوج از نصب ۸۰۰ نیمکت و سطل زباله در پارک های شهر یاسوج طی سال گذشته خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، فرشاد صادقی در رابطه با جزئیات خبر افزود: طی سال گذشته قریب به ۵۰۰ سطل زباله و ۳۰۰ نیمکت در سطح پارک های شهر یاسوج نصب شد.

صادقی با بیان اینکه بخشی از این موارد توسط افراد بی توجه تخریب و تعدادی نیز به سرقت رفته است، تصریح کرد: سطل زباله به عنوان اموال عمومی محسوب می شود و حفظ این زیر ساخت ها مورد تاکید بوده و ضروری است.

صادقی افزود: متاسفانه سطل های زباله، نیمکت پارک ها، امکانات سرویس های بهداشتی و شیرهای آب توسط برخی از افراد تخریب می شوند.

معاون سیما، منظر و فضای سبز شهرداری از نوسازی سطل و نیمکتهای پارک های سطح شهر خبر داد و گفت: توجه بیش از پیش شهروندان برای صیانت و حفظ اموال عمومی مورد تاکید است.

کد مطلب 4341431

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