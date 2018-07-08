نصب ۸۰۰ نیمکت و سطل زباله در پارک های شهر/ نوسازی نیمکت ها

به گزارش خبرگزاری مهر، فرشاد صادقی در رابطه با جزئیات خبر افزود: طی سال گذشته قریب به ۵۰۰ سطل زباله و ۳۰۰ نیمکت در سطح پارک های شهر یاسوج نصب شد.

صادقی با بیان اینکه بخشی از این موارد توسط افراد بی توجه تخریب و تعدادی نیز به سرقت رفته است، تصریح کرد: سطل زباله به عنوان اموال عمومی محسوب می شود و حفظ این زیر ساخت ها مورد تاکید بوده و ضروری است.

صادقی افزود: متاسفانه سطل های زباله، نیمکت پارک ها، امکانات سرویس های بهداشتی و شیرهای آب توسط برخی از افراد تخریب می شوند.

معاون سیما، منظر و فضای سبز شهرداری از نوسازی سطل و نیمکتهای پارک های سطح شهر خبر داد و گفت: توجه بیش از پیش شهروندان برای صیانت و حفظ اموال عمومی مورد تاکید است.