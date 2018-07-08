۲۰۰۰ برنامه هفته عفاف و حجاب در مازندران برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، ام‌السادات رخشنده صبح یکشنبه در نشستی به مناسبت عفاف و حجاب، با بیان اینکه پیشینه این نام‌گذاری مربوط به ۸۲سال پیش و حمله عمال رضاخان به معترضان کشف حجاب در مسجدگوهرشاد است، افزود: پس از انقلاب با توجه به دغدغه نظام در تبیین، ترویج و گرامیداشت ایام‌الله و ارزش‌های دینی، ۲۱ تیر توسط سازمان بسیج به نام هفته عفاف و حجاب نام‌گذاری شد.

مسئول بسیج جامعه زنان سپاه، با بیان اینکه هفته عفاف و حجاب امسال از ۱۹ تیر ماه آغاز و تا ۲۴ تیرماه همزمان با میلاد حضرت معصومه (س) ادامه خواهد داشت، گفت: در ۲۴ تیرماه، گردهمایی بزرگ حافظان حریم خانواده را در شهرستان‌ها و مراکز استان خواهیم داشت که این برنامه راس ساعت ۱۵ عصر در بوستان ولایت ساری برگزار خواهد شد.

وی با بیان اینکه ۱۰۰ عنوان برنامه به تعداد دو هزار برنامه در سطح همه پایگاه‌ها و نواحی استان برگزار خواهد شد از جمله این برنامه‌ها به برگزاری کارگروه سبک زندگی اسلامی ایرانی با رویکرد سبک زندگی عفیفانه، تریبون آزاد اندیشی، اردوهای یک روز به‌منظور تشویق دختران محجبه، نشست صمیمی با دختران جوان با موضوع«حجاب؛ آری»، مسابقات ورزشی و بومی و محلی، جشنواره «عروسک با حجاب من» اشاره کرد.

رخشنده از دیگر برنامه به نمایشگاه عفاف و حجاب با رویکرد اقتصاد مقاومتی و ارائه محصولات عفاف و حجاب، تجلیل از دختران محجبه و فعال فرهنگی، ورزشی و قرآنی، برپایی ایستگاه‌های مشاوره، نشست تخصصی و موضوعی برای جوانان و نوجوانان با موضوع «تبیین اهمیت رعایت عفاف و حجاب در سلامت روان من و خانواده و جامعه»، فضاسازی ویژه در سطح شهرستان ها برای شهروندان و مسافران، مسابقات علمی و پژوهشی با موضوع «عفاف و حجاب و پیامد ناشی از بدحجاب»و استفاده از ظرفیت‌های ائمه جماعت طی هفته و طول سال برای تبیین مسئله عفاف و حجاب با رویکرد سبک زندگی عفیفانه اشاره کرد.

رخشنده با بیان اینکه بسیاری از این برنامه‌ها در طول سال استمرار خواهد یافت، افزود: مسئله عفاف و حجاب تنها مختص به یک هفته نیست و در طول سال نیز به آن پرداخته می‌شود چراکه برای انجام کار عمیق و ریشه‌ای به یک هفته نمی‌توان بسنده کرد و تنها ماحصل آن در هفته حجاب ارائه خواهد شد.

وی با اشاره به اینکه نمایشگاه عفاف و حجاب یک برنامه استانی و شهرستانی بوده و در مرکز استان در ۲۰ تیرماه، با همکاری بسیج اداره کارگری، بسیج هنرمندان و اداره کل ارشاد برگزار خواهد، از جمله غرفه‌های این برنامه به غرفه تعویض چادر و با حجاب زیباتر می‌شوم اشاره کرد و افزود: هزینه خرید وسایل عفاف و حجاب بیشتر از نوع پوشش دیگر است و تعویض چادر در حمایت از افراد با حجاب است.

مسئول بسیج جامعه زنان سپاه در رابطه با اهداف برگزاری عروسک با حجاب من، گفت: انتظار می‌رود که در مدارس به‌صورت جدی به مسئله عفاف و حجاب پرداخته شود اما این گونه نبوده و دختران ما به اجبار در مدارس چادر و لباس فرم می‌پوشند چراکه شیرینی و جذابیت عفاف و حجاب برای آنها تبیین نشده و هدف این جشنواره ایجاد یک جو شاد برای کودکان و در کنار آن آموزش مسئله حجاب و عفاف است.